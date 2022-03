'Cinco lobitos' y 'Utama', Biznaga de Oro en el Festival de Málaga

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes de la vigésimo quinta edición del Festival de Cine de Málaga ha concedido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española a la cinta 'Cinco lobitos' de la directora Alauda Ruiz de Azua y la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana a 'Utama' de Alejandro Loayza Grisi. Ambos premios están dotados con 10.000 euros.

Asimismo, el Premio Especial del Jurado ha sido para la película 'Mi vacío y yo' de Adrián Silvestre. La Biznaga a Mejor Actor ha ido a parar en el intérprete Leonardo Sbaraglia por la película 'Almost in love', mientras que el de Mejor Actriz ha recaído ex aequo en Laia Costa y Susi Sánchez por 'Cinco lobitos'.

El jurado ha concedido la Biznaga a Mejor Dirección a Alejandro Loayza Grisi por 'Utama', según ha dado a conocer este sábado el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, acompañado por los representantes de los distintos jurados del festival.

La Biznaga de Plata a mejor actriz de reparto ha recaído en Debora Maria da Silva por la brasileña 'A mãe', mientras que el de mejor actor de reparto ha sido para Nicolás Poblete por 'Mensajes privados'. La Biznaga de Plata al mejor guion ha ido para Alauda Ruiz de Azúa por 'Cinco lobitos'.

Por otro lado, la mejor música ha sido premiada con la Biznaga de Plata para Cergio Prudencio por 'Utama'. La Biznaga de Plata a la mejor fotografía ha ido a parar a Nicolás Wong Díaz por 'The Gigantes'. Asimismo, el jurado de la Sección Oficial ha otorgado la Biznaga a mejor montaje a Rodrigo Saquel por 'Mensajes privados'.

El Jurado de la Crítica de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso de la 25 edición del Festival de Málaga ha otorgado el Premio Especial del Jurado de la Critica a 'Mi vacío y yo', de Adrián Silvestre. Asimismo, la Biznaga de Plata. Premio del Público Flixolé ha ido para 'Cinco lobitos', de Alauda Ruiz de Azúa.

Zonazine



La sección Zonazine ha estado protagonizada por la película 'Lugares a los que nunca hemos ido', de Roberto Pérez Toledo. La mejor película iberoamericana de esta sección ha sido 'Mostro', de José Pablo Escamilla. La premiada con la Biznaga de Plata a Mejor Dirección ha sido Meritxell Colell por 'Dúo'. La Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina ha recaído ex aequo en Pepe Ocio y Sergio Torrico por 'Lugares a los que nunca hemos ido'. Por otro lado, la Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina ha sido, también ex aequo, para Milena Smit y Olivia Baglivi por 'Libélulas', película que también ha sido premiada por el público en esta sección.

En la Sección Oficial de Documentales, la Biznaga de Plata al Mejor Documental, que está dotada con 6.000 euros, ha ido para 'El silencio del topo', de Anaïs Taracena. Irene M. Borrego y Victoria Pena se han hecho de modo ex aequo con la Biznaga de Plata a la Mejor Dirección por 'La visita y un jardín secreto', de Borrego, y 'Delia', de Pena. Finalmente, la mención especial del jurado ha ido para 'Memória sufocada' (Memoria sofocada), de Gabriel Di Giacomo. Por su parte, el Jurado Joven Documental de la Universidad de Málaga (UMA) ha concedido la Biznaga de Plata Premio del Público a 'La visita y un jardín secreto', de Irene M. Borrego.

El cortometraje 'Victoria' de Eloisa Díez se ha hecho con la Biznaga de Playa al Mejor Cortometraje Documental, dotado con 2.000 euros. La Mención Especial del Jurado ha recaído en 'Un viento roza tu puerta', de Jorge Castrillo y Pablo Paloma, y 'El día que volaron la montaña', de Alba Bresolí; mientras que el Jurado Documental de la UMA ha otorgado el Premio del Público a 'Todos los días domingos', de Alberto Dexeus.

Premios para los cortos 'Rompente' y 'Loop'



La Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de Ficción, dotado también con 2.000 euros, ha ido para 'Rompente', de Eloy Domínguez'. La mejor dirección ha sido para Rafael Martínez por 'Crudo', mientras que Anna Carponetto y Juliá Villagrán se han hecho con las Biznagas de Plata a la mejor interpretación femenina y masculina, respectivamente por 'Harta'. La Biznaga de Plata Premio del Público que entrega el Jurado Popular de la Sección Oficial de Cortometrajes ha sido para 'Harta', de Julia de Paz.

El corto 'Loop', de Pablo Polledri se ha llevado la Biznaga de Plata al Mejor Cortometraje de la sección Animazine, al igual que el Premio del Público. En la Sección Oficial de Cortometrajes Málaga, la Biznaga de Plata al mejor proyecto de ficción ha sido para 'Masaru', mientras que el documental, de animación o experimentación ha recaído en 'Romeo' de Sara G. Cortijo. Ambos premios están dotados con 1.000 euros. Por otro lado, el Premio del Público ha sido 'Imbécil', de Roberto Cano.

Finalmente, el Premio Jurado Joven al mejor largometraje de sección oficial ha sido para 'Cinco lobitos' de Alauda Ruiz de Azúa que también se ha hecho con el Premio Asecan Ópera Prima, el Feroz Puerta Oscura y el Premio Signis.