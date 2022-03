Pablo Motos sale en defensa de Will Smith tras lo ocurrido en los Oscars

La bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars, se convirtió en el tema por excelencia de este lunes y prácticamente no quedó nadie que no quisiera dar su opinión personal sobre lo ocurrido.



La tertulia de actualidad de 'El Hormiguero', programa al que el conocido actor ha acudido en multitud de ocasiones, tampoco podía eludir el asunto.





Tras la entrevista a Juana Acosta, el espacio de Antena 3 ha vuelto a ofrecer el vídeo de lo ocurrido en el Teatro Dolby de Los Ángeles y. Entiendo que yo soy amigo de Will Smith y cualquier cosa que diga puede ser sospechosa", comenzaba diciendo el conductor de 'El Hormiguero', antes de meterse de lleno en dar su opinión.. Desconocemosde antes, que parece que sí. Desconocemoscon la alopecia y. Desconocemos lo alterado que puedes estar en una noche en la que por fin, después de toda una vida luchando, parece que te van a dar un Óscar", explicaba Motos poniendo de manifiesto las diferentes circunstancias que podrían rodear la reacción del intérprete norteamericano.De todas formas, el presentador dejó claro que, ante todo, él está en contra de cualquier tipo de violencia, subrayó que "", reconoció el error de su amigo y admitió que "s".Aun así, no quiso perder la oportunidad de defender a Will y condenó las palabras pronunciadas por Chris Rock, quién también estuvo poco acertado durante la gala.. La libertad de expresióny eso lo sabemos todos los que estamos en esta mesa", recordó antes de añadir que aunque no comparte las formas, puede llegar a entender a su amigo."A lo mejor, si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, y sabes lo mucho que le afecta en público, pues colapsas y decides darle un bofetón", comentaba antes de lanzar un alegato a favor de Will."Esto sí, os lo puedo contar.. Tiene un talento incuestionable,y seguramente ese corazón haya sido el que le traicionó anoche.", zanjaba el asunto Pablo Motos.