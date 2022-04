'El Conquis' vive un duelo marcado por el final más inesperado

'El Conquis' ha vuelto este lunes con una nueva entrega. La aventura en el Caribe va tornándose cada vez más difícil mientras la tensión comienza a ser palpable entre los concursantes, especialmente entre los Yocahu.





ARANTXA, EL 'HANDICAP' DE LOS YOCAHU

LOS COROCOTE, EL EQUIPO MÁS VICTORIOSO

ENEKO, EL FINAL MÁS INESPERADO

La llegada decomo cocapitana del equipo rojo parece haber sido casi un castigo para el grupo.La cocapitana. La noche comenzó con unla otra capitana del equipo,, una afirmación que hizo estallar la ya más que patente tensión entre ambas, aunque la líder del equipoa.tuvoen el juego de naipes, y además, por lo que no subió a la vez que Urko, una decisión que, pero la cosa no acabó ahí.Durante la asamblea,, que lejos de pensar una estrategia, se dejó llevar por sus problemas personales con el resto de concursantes y. Un argumento queEn el lado opuesto del mal rollo existente entre los Yocahu se encuentranDe los tres grupos, ellosAdemás,y el participante está dejándose la piel por el equipo.Aun así, parecía que la prueba de los naipes iba a conseguir doblegar a los Corocote, ya que se les derrumbó la torre antes de empezar a subir, e iban en último lugar, sin embargo, la decisión de que Arruti y Lobo subieran la torre a la vez los salvó yA la hora de nominar, según ellos,y la jugada no les salió nada mal.Por su parte,, que se presentó voluntaria,era uno de los favoritos para alzar la ikurriña final y proclamarse el conquistador de esta edición, sin embargo,Tras ser nominado por los Corocote,En la prueba, el equilibrio con el barril fue algo complicado, pero consiguió superarlo y ser el primer en pasar la rampa, el obstáculo más complicado del recorrido, todo parecía ir bien, pero el último paso firmó su sentencia.en la cuerda de la que tenía que tirar para levantar el barril y dejarlo suspendido en el aire,y finalmente no consiguió el objetivo., la representante de las Atabey,, por lo que, dejando a las verdes en una situación crítica, puesto que ya han perdido han cinco componentes.en el duelo, tras amenazar con abandonar en diversas ocasiones