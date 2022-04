Antonio Resines, sobre su ingreso, en 'El Objetivo': "Dijeron que tenía un 97% de posibilidades de morir"

Antonio Resines sigue con su recuperación tras superar el contagio por Covid que lo mantuvo durante más de 30 días en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.



El actor, que ya se encuentra bastante restablecido, asegura que no le quedará ninguna secuela derivada del coronavirus y acudió a la última entrega del programa de Ana Pastor, 'El objetivo', para hablar de su paso por el hospital, la importancia de la sanidad pública, y las alucinaciones que sufrió durante su ingreso.





Antonio Resines: "Hablé con el jefe de intensivistas de la UCI, y cuando me desperté me dijo que había tenido entre un 95% y un 97% de posibilidades de morir" #ObjetivoResines pic.twitter.com/z72Ql7g9E2

Antonio Resines: "Lo de los auxiliares de enfermería es una cosa alucinante, es de llorar. Yo no sería capaz de hacerlo. A mí me dan 50.000 euros al mes y no hago ese trabajo"#ObjetivoResines pic.twitter.com/HRRcpybisl