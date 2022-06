'La Resistencia' sale a la calle y organiza la conga "más larga de la televisión"

Cuando los fans de 'La Resistencia' piensan que el programa de David Broncano ya no les puede sorprender más, el presentador y los colaboradores vuelven a la carga y demuestran una vez más que su imaginación no tiene límites y están dispuestos a todo por entretener y hacer reír a su público.



En el plató del formato, que se graba cada semana en el Teatro príncipe de la Gran Vía madrileña, ha pasado de todo. Desde Amaia Aberasturi intentando enseñar a Begoña Vargas la canción de 'Doraemon' en euskera, hasta el inesperado y escatológico regalo que Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol llevaron a Broncano, pasando por lo ocurrido este mismo miércoles, cuando uno de los colaboradores del programa, Jorge Ponce, intentó por todos los medios boicotear la entrevista a Natalia Lacunza llenando el plató de 'regalos' repletos de derechos de autor que el equipo del show tuvo que pixelar rápidamente para evitar futuras demandas o tener que borrar la entrega de la web de Movistar + como ya ocurrió en anteriores ocasiones.





Te quiero mucho niño con gorra naranja que llega tarde al Rey León pic.twitter.com/czkw3krlUJ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 9, 2022

A POR LA CONGA MÁS LARGA DE LA TELEVISIÓN

Si algo es capaz de unir a toda la civilización mundial eso es una buena ?????????? ???????? pic.twitter.com/dfdKCx17e1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 9, 2022

, parece que no se cansó tras su actuación estelar del pasado miércoles y este juevesy se dispuso a montar un buen espectáculo en la calle Montera de Madrid, una calle muy próxima al lugar de grabación del programa.El colaborador de 'La Resistencia' salió a la calle y se dispuso a congregar al mayor número de gente posible con un claro objetivo montarque fue atravesando la calle y también algunos locales mientras iban sumándose cada vez más personas a la divertida idea de Ponce.. La conquista de los derechos humanos, la abolición de la esclavitud, el cargador universal de móvil...", reflexionaba el colaborador antes de desvelar lo que iba a hacer y decirle a Broncano que "todo eso es gracias a las personas.", anunciaba y exclamaba con mucho ímpetu: "¡Vamos a hacer una que se vea desde el espacio!", consiguiendo llamar la atención de la gente que estaba alrededor y animándoles a unirse a su idea.en el que se graba el programa, donde fueron recibidos por el presentador que no dudó en señalar:, aseguró.'La Resistencia' se emite de lunes a jueves en Movistar + por lo que habrá que esperar a la semana que viene para ver las nuevas ocurrencias de Jorge Ponce que, sin duda, no dejarán indiferente a nadie.