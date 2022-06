Sofía Suescun, desolada por el problema de salud de su novio Kiko Jiménez

El colaborador de Sálvame de Telecinco Kiko Jiménez, pareja de Sofía Suescun desde hace tres años, tuvo que ser trasladado al hospital de El Escorial en la madrugada del sábado.

Al parecer, el ganador de Supervivientes comenzó a sentirse mal, con sensación de ahogo, según avanzó a través de sus redes sociales la influencer pamplonesa.

A primera hora de la tarde, el propio Kiko, tras recibir el alta hospitalaria, agradecía el interés de todas las personas que se habían preocupado por él.

"Anoche casi no lo cuento. Gracias por preocuparos, ha quedado en un susto", escribió Kiko a través de sus historias de Instagram junto a una fotografía del parte de alta.

Parte de alta de Kiko Jiménez. Instagram

Todo ocurrió mientras Kiko dormía en su casa nueva, donde horas antes celebró su reencuentro con familiares a los que hacía mucho que no veía. Fue entonces cuando se despertó con un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser atendido de urgencia por los sanitarios.



"Ayer fue un día muy especial, llevaba sin ver a mis abuelos y a mis titos más de 2 años. Vinieron a casa y disfrutamos mucho todos juntos comiéndonos unos caracoles buenísimos de mi tierra. Fue un pico muy alto de felicidad, de risas y de buen rollo. Por la tarde estuve trabajando y me encontraba nervioso de saber que ya estaban todos en casa esperándome, tenía muchas ganas de llegar", explicaba el joven.



"Nos fuimos a dormir a las 2, sobre las 5 me despertó un dolor muy fuerte que seguramente fue provocado por la emoción y los nervios. No podía respirar y solo recuerdo ver llorar a mi gente del sufrimiento. Es muy duro solo recordarlo, gracias por la preocupación y gracias a los sanitarios que vinieron lo antes posible y me atendieron muy bien", escribía agradecido de no tener ninguna enfermedad grave.



Tras esto, la hija de Maite Galdeano ha querido hacer lo propio a través de sus redes, donde ha pedido "calma" a sus seguidores tras el revuelo generado precisamente por su publicación en redes sociales.