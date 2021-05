De mascarillas, vacunas y la vida

¿Adiós a la mascarilla?



En este punto y hora de la montaña rusa pandémica, se trata solo de una pregunta retórica. Parece que está cercano el día en que, por lo menos en exteriores, podremos prescindir del tapabocas que nos lleva acompañando desde hace más de un año. Este servidor, que tiende a la prudencia, se pregunta si no estaremos corriendo demasiado. Cuesta trabajo comprender que solo hace dos semanas nos estuvieran alertando de una quinta ola y que ahora nos estén vendiendo que estamos a un cuarto de hora de la normalidad que teníamos antes de la irrupción del virus. Las autoridades sanitarias de la CAV y Nafarroa se muestran cautelosas de momento. Es lo más razonable.

Lo de astrazeneca



Habrá que decir, con todo, que doctores tiene la iglesia sanitaria. Miren, si no, la penúltima del tremendo culebrón de la vacuna maldita. Millón y medio de menores de 60 años esperaban una decisión sobre la segunda dosis. Unos expertos decían que era una tremenda locura que fuera de una marca diferente. Otros, los del Carlos III, en concreto, aseguran que no hay mayor problema en combinarla con Pfizer. A la hora de redactar estas líneas, se daba por hecho que el Consejo Interterritorial de Salud optaría por esa vía. Cabe preguntarnos si para ese viaje hacían falta semejantes alforjas. Aunque también procede verlo en positivo y pensar que se ha vencido un obstáculo en el camino hacia la ansiada inmunidad de rebaño. Quedémonos con eso.

Catalunya, paso adelante



Más allá de la pandemia, permítanme un vistazo al futuro que se abre en Catalunya. Incluso los que preferimos no hacer profecías intuíamos que habría parada en seco al borde del abismo. Por muy malas que sean las relaciones entre las dos fuerzas que pujan por la hegemonía del soberanismo, era impensable que llevaran a su ciudadanía a la enésima repetición electoral. Así que hemos asistido a una competición poco edificante, bien es cierto donde ganaba el que no se rendía. Y ese ganador, según cuentan la mayoría de los análisis, ha sido Junts. O, personalizando, Carles Puigdemont, que seguirá marcando el paso desde Waterloo. Así de cruel es la política: el pragmatismo de ERC y su vocación de no romper nada importante han acabado obrando en su contra. El resultado es que, pese a haber superado en votos y escaños a su contrincante, en la práctica le queda el papel de segundón. Con la presidencia del Govern, eso también es verdad, si bien descafeinada, por lo menos, de cara a la opinión pública.

Una operación pionera



Naiara tiene tres meses y pesa tres kilos y 200 gramos. Aún tiene que seguir subiendo. Lo maravilloso es que eso será posible gracias a una operación única en el mundo realizada en hospital Gregorio Marañón de Madrid. Se trata del primer trasplante de un corazón parado que se realiza a un menor de un año. Fue un trabajo extremadamente delicado y realizado en tiempo récord.