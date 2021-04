El PP pide la dimisión de Marlaska por tachar a la formación de "organización criminal" .

Varios dirigentes del PP han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que este haya tachado al partido de Pablo Casado de "organización criminal" durante un acto de campaña del PSOE en Getafe.



El primero en pronunciarse ha sido el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, quien ha señalado que "esto es lo que hay que evitar en campaña", en referencia a las palabras del ministro.



"Usted ve normal que un ministro del Interior llame a un adversario político organización criminal. Debería estar dimitiendo, si no cesado", ha sostenido en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que en campaña "se confrontan ideas, no se enfrentan a personas, ni se insulta".



Además, ha criticado que el acto se haya celebrado en una zona confinada de la localidad por ir en "línea contraria" de lo que están pretendiendo en zonas de alta intensidad y que pasa por "no concentrar a las personas".

Por su parte, el líder de la formación, Pablo Casado, ha calificado las palabras de Marlaska de "ataque a la democracia". "Criminales son los etarras que acercan, y las purgas de guardias civiles por denunciar sus negligencias en pandemia", ha censurado a través de su perfil de Twitter. "Sánchez debe cesarle ya por decencia institucional", ha zanjado Casado en su mensaje.





La portavoz de los 'populares' en el Congreso, Cuca Gamarra, se ha preguntado sobre "qué ministro del Interior llama criminal al principal partido de la oposición". También a través de la citada red social y, en línea con la publicación de Casado, se ha referido al ministro como "el mismo que todos los viernes acerca 5 presos terroristas para garantizar 5 votos que le permitan seguir siéndolo". Asimismo, Gamarra ha criticado que "degradar la política por este gobierno no tiene límite". Este mensaje ha sido compartido por otros líderes del PP como el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. También la portavoz de Interior, Ana Vázquez, se ha manifestado en Twitter.