Javier Horno Gracia deja la dirección de Vox en Navarra

pamplona - Javier Horno Gracia, candidato de Vox Navarra en las elecciones forales de mayo de 2019, va a dejar de estar al frente del partido en la Comunidad Foral. Hijo de la exedil regionalista María Teresa Gracia y profesor de instituto, Horno llevaba dos años como presidente del equipo provincial, algo parecido a una gestora, pero ha dado un paso atrás por motivos personales. Se espera que esta misma semana el partido pueda nombrar el próximo equipo, que tendrá el reto de celebrar las primarias de la filial, algo que estatutariamente no es obligatorio hasta que no se consigan 500 afiliados, una cifra todavía lejana en Navarra. Horno reconoce que la consolidación del partido, que obtuvo casi 20.000 votos en las pasadas generales, no es sencilla. Pero confía en que en las próximas forales Vox tenga representación. - A.I.R.