Navarra Suma presentará enmienda a la totalidad a los Presupuestos

PAMPLONA. El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha acusado a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, de "normalizar y blanquear a EH Bildu" tras el preacuerdo presupuestario alcanzado con la coalición abertzale, y ha anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos al considerarlos "continuistas".

Para Esparza, el proyecto presentado por el Gobierno foral "apuntala todas las políticas que se han venido realizando la pasada legislatura por el cuatripartito". Y ha considerado que "estos Presupuestos los podían haber presentado Uxue Barkos y Adolfo Araiz y a nadie nos hubiera extrañado".

Así se ha pronunciado el portavoz de NA+ en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes y en la que ha sido muy crítico con el preacuerdo anunciado este lunes entre EH Bildu y el Gobierno, un acuerdo con el que, a su juicio, "se consuma el engaño del PSN al conjunto de la ciudadanía".

"Chivite está presa de sus socios y está en una estrategia para normalizar a EH Bildu", ha censurado Esparza, para quien los socialistas han decidido "blanquear" a la coalición abertzale y "excluir" a Navarra Suma.

Según ha indicado, el anuncio del preacuerdo entre EH Bildu y el Ejecutivo "no supone ninguna sorpresa", ya que desde las negociaciones para la conformación del Gobierno "anunciamos que EH Bildu era el interlocutor prioritario" y ha señalado que "aunque ellos lo negaban, hoy se demuestra que mentían".

"Ni nos han llamado para intentar alcanzar un acuerdo presupuestario, hablan de diálogo con todos y lo que queda claro es que el PSN preside la Comunidad foral, el PNV manda en la Comunidad foral y EH Bildu decide el futuro de Navarra", ha sostenido Esparza.

A su juicio, "estos son los Presupuestos con los que se va a consumar el engaño del PSN al conjunto de la sociedad navarra" porque "no corrigen nada de lo que decían que iban a corregir". "No han hecho nada de lo que se comprometieron en las elecciones", ha censurado el portavoz de NA+, para quien el Gobierno "está mintiendo desde el inicio y sigue mintiendo a día de hoy".

Ha afirmado, además, que "sabían" que EH Bildu iba a llegar finalmente a un acuerdo presupuestario con el Ejecutivo, ya que, según ha expuesto, la coalición abertzale "está muy cómoda teniendo una presidenta socialista en Navarra y un presidente socialista en España". "Sería bueno que explicará por qué está tan cómodo", ha comentado.

En opinión del representante de NA+, la presidenta del Gobierno foral "está en una estrategia para hacer ver que los que estaban fuera y contra la democracia ahora son un partido más al que no hay que exigirle nada, tampoco la condena del terrorismo; mientras que quienes siempre hemos defendido la democracia y la libertad estamos radicalizados y somos unos fascistas".

Y ha criticado que el PSN "ha establecido un cordón sanitario para aislar a Navarra Suma". "Aislándonos pretenden aislar a más de 127.000 navarros que nos dieron su confianza, a una parte importantísima de la sociedad", ha subrayado.

En este sentido, Esparza ha censurado que "de manera continuada" los representantes del Gobierno hayan manifestado que "se iban a sentar con todos y que iban a hablar con todos" y ha afirmado que es "mentira" porque "con nosotros no han querido hablar". Además, ha remarcado que "también nos dijeron que no se podía modificar el techo de gasto" y ha manifestado que mientras que EH Bildu anunciaba en un comunicado que "se modificaba el techo de gasto, un consejero del Gobierno mandaba un 'whatsapp' a un portavoz de NA+ diciendo que no podía modificar el techo de gasto de su departamento".

UNOS PRESUPUESTOS "CONTINUISTAS" Sobre el proyecto de Presupuestos presentado por el Ejecutivo, Esparza ha anunciado que han decidido presentar una enmienda a la totalidad al entender que es "continuista" y "cortoplacista".

A su juicio, las cuentas son "continuistas con las anteriores que se han venido aprobando en el Parlamento y consolidan las políticas del cuatripartito" y ha considerado que "son los Presupuestos del pentapartito que se ha conformado en Navarra".

En cuanto a los ingresos, ha criticado que "marcan una política fiscal que no es la que Navarra necesita, una política con un claro afán recaudatorio y que se olvida que los impuestos son una herramienta para generar incentivos favorables al crecimiento y la inversión".

Respecto a los gastos, ha afirmado que son "continuistas" al contar "con la misma estructura de gasto que PSN criticó en 2019" y también ha censurado que pese a que el Presupuesto cuenta con más dinero, "no se invierte para hacer más atractiva esta tierra". "No hay una apuesta por la competitividad y no hay una mirada al futuro", ha declarado.