Juan María Aburto: "Habrá que rehacer los presupuestos"

Juan María Aburto, entrevistado en Euskadi Hoy de Onda Vasca, ha señalado que va a citar a los grupos municipales para modificar los presupuestos de cara a la segunda mitad del año. Aun así, el alcalde de Bilbao ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ya que la "situación financiera de la villa es saneada con remanentes importantes" por lo que ha asegurado que "no habrá que renunciar a ningún proyecto estratégico para el desarrollo de Bilbao". También ha considerado que se tendrán que adoptar medidas que ayuden a salir de la situación económica que ha generado la pandemia.

En cuanto a los eventos suspendidos como la Eurocopa o grandes congresos que finalmente no se han celebrado, Aburto ha señalado que se está trabajando para que tengan lugar en Bilbao en otras fechas. "No queremos renunciar a ellos" ha dicho el alcalde de Bilbao, quien ha añadido que si finalmente la Aste Nagusia se celebra "no será de la forma que la conocemos".

El primer edil de la villa también ha explicado las líneas de actuación del consistorio con los más mayores en esta situación. Ha explicado que se mantiene el servicio de ayuda a domicilio, que se ha habilitado el teléfono 010 para que los mayores o su entorno comuniquen sus necesidades y que se realizan llamadas telefónicas a miles de personas mayores de 75 años que viven solas. Además, Aburto ha explicado que se han repartido 130 mil kilos de comida entre 9 mil familias y que se han generado 600 tarjetas monedero para realizar compras en supermercados.

El alcalde también ha querido alabar el "civismo extraordinario de los bilbaínos en esta situación" y la colaboración y la implicación que está encontrando en todos los grupos municipales.