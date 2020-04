Moncloa protege al nº 2 de la Guardia Civil y evita que responda a los periodistas

pamplona – Fuera un lapsus como mantienen los ministros Grande-Marlaska o Alberto Garzón, o un ataque a la libertad de expresión como apuntan PP y Vox, sigue viva la polémica tras las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, quien en la rueda de prensa del pasado domingo, y al hablar sobre los bulos, señaló que la Guardia Civil trabaja para " minimizar las críticas" al Gobierno Sánchez ante su gestión de la pandemia.

En un intento de proteger a Santiago, ayer, en la rueda de prensa diaria del comité de expertos que sigue la crisis, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, no le trasladó ninguna pregunta al número dos de la Guardia Civil, cuando había media docena de peticiones con una intención clara, que explicara las declaraciones realizadas la víspera. En su intervención, Santiago también eludió explicación o rectificación alguna. Sin embargo, aludió a su bagaje profesional –incluida la lucha contra ETA– y pidió unidad ante la crisis. "Para terminar, de alguna manera, me gustaría compartir un mensaje con todos los españoles: en mis 40 años de profesión, en la lucha contra ETA, desde la academia, en El Salvador, Bosnia, Libia, si hay una cosa que he aprendido, es que lo primero son las personas, no hay ideología, lo primero son las personas", señaló, para añadir que "todos los que estamos aquí y todos ustedes somos un equipo".

en su defensa Quien no eludió la cuestión fue el doctor Fernando Simón, el principal asesor del Gobierno sobre el coronavirus, quien aseguró que no le parece "decente" criticar al general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil por lo que consideró "un fallo" en su comparecencia del domingo. "No creo que utilizar fallos en los discursos que podamos tener, en la terminología o frases que podamos decir personas que estamos al límite de nuestra capacidad para hacernos daño como equipo, sea algo decente", enfatizó.

Por parte del Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el mismo domingo, minutos más tarde que la rueda de prensa de los técnicos, que las afirmaciones del general Santiago fueron producto de un lapsus. Posteriormente, en declaraciones a LaSexta, fue mucho más allá y señaló que "la libertad de expresión es un principio básico y forma parte del ADN de este gobierno y de la Guardia Civil" , al tiempo que criticó a Vox y a PP por "utilizar a la Guardia Civil para llegar al ministro".

Ayer, otro miembro del Ejecutivo Sánchez, el responsable de Consumo, Alberto Garzón, negó que se haya pedido a la Guardia Civil que trabaje para minimizar la críticas a la gestión de la crisis sanitaria. A su juicio, y al igual que Marlaska, consideró que las declaraciones de Santiago fueron producto de un error.

extrema gravedad Desde la oposición, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, rechazó ayer que hubiera un lapsus en las palabras de Santiago, ya que, según señaló, la declaración estaba "escrita". En una entrevista en TVE, Gamarra afirmó que son de "extrema gravedad" las declaraciones del mando del Instituto Armado y las enmarcó en el "intento de censura" que, a su juicio, están viendo por parte del Gobierno en esta crisis sanitaria. Gamarra, además, señaló que el PP ha solicitado en el Congreso tanto su comparecencia como las del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acusó al Gobierno de utilizar a la Guardia Civil para "actuar contra libertad de expresión y amordazar la capacidad crítica de la oposición".

"Si algo he aprendido en mi profesión es que no hay ideología, que lo primero son las personas" José Manuel Santiago Número dos de la Guardia Civil