Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de pecar de "incompetencia" pero apoyará la prórroga

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de haber pecado de "incompetencia" y no de "prudencia" a la hora de rectificar ayer sobre el alivio del confinamiento de los menores a partir del 26 de abril. En cualquier caso, ha asegurado que su partido apoyará la ampliación del estado de alarma.

En su intervención en el debate de la tercera prórroga del estado de alarma, ha recriminado que el Gobierno central ha puesto "la propaganda antes que los bueyes de la gestión" y le ha acusado de "incompetencia" sobre todo en esta rectificación de ayer.

"No diga que ha pecado de prudencia, ha pecado de incompetencia, y con la salud de nuestros hijos no se juega", le ha advertido en una intervención muy dura en la que ha asegurado que "esto no va bien", lo que muestra una postura muy crítica del PP a la hora de votar la prórroga del estado de alarma.

Casado dice que el PP apoyará la prórroga: "Por mi no quedará". Vídeo: EP

Pide a Sánchez que cumpla "con su parte"



Casado ha señalado que el Grupo Popular apoyará la prórroga pero ha exigido a Sánchez que cumpla "con su parte". Además, le ha emplazado a pedir "disculpas por sus errores" en la gestión de la crisis del coronavirus.

"Parafraseando a Maura, 'por mí no quedará", ha afirmado Casado en el debate celebrado en el Congreso para prorrogar el estado de alarma hasta el 9 de mayo y que incluye como principales novedades las salidas de los niños y la posibilidad de aplicar medidas en el confinamiento en función de los territorios.

El líder del PP ha dicho que su partido "cumple con su parte" al renovar una medida "excepcional" para "contener esa tragedia en vidas y empleos" pero ha emplazado a Sánchez a "cumplir con su parte" y "aprovechar esta confianza parar gobernar al servicio de todos los españoles".

"Recuerde a Varoufakis"



Dicho esto, y tras asegurar que le "duele España", el presidente de los 'populares' ha aconsejado al Gobierno "aprovechar bien" esta mano que le da de nuevo su partido porque "la paciencia de los españoles tiene un límite".

Además, ha pedido a Sánchez que pida disculpas "por sus errores" y reconoce ante los españoles que "se ha podido hacer mejor".

En clave económica, ha solicitado al Gobierno que no haga una salida de la crisis con recetas "populistas". "Recuerde siempre a Varoufakis y cómo acabó Tsipras", le ha espetado, en alusión al Gobierno griego.

Abascal: "Este Gobierno es un peligro para la vida"



Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este miércoles la dimisión de Pedro Sánchez, cómo única manera de "salvar vidas, empleos e incluso la Constitución y la democracia" en plena crisis generada por el coronavirus.

En el Pleno del Congreso, Abascal ya ha adelantado que Vox no apoyará la prórroga del estado de alarma hasta el día 9 de mayo porque no puede avalar a un Gobierno que, a su juicio, es "un peligro para la vida, la salud, el bienestar económico y las libertades de los españoles".

El líder de Vox ha reprochado al jefe del Ejecutivo español las cifras de fallecidos y contagiados, que además cree que son muy superiores a las oficiales, y le ha acusado de no ser capaz de acabar con el "masivo arresto domiciliario" que supone el confinamiento pero, en cambio, contar con unos socios de Gobierno "muy capaces de convertir España en una gigantesca cárcel chavista que funcione con cartillas de racionamiento".