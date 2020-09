Ángel Gabilondo se ofrece a Cs para cambiar el "Gobierno fallido" de Díaz Ayuso

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Angel Gabilondo, se ha mostrado en sintonía con una moción de censura contra el "fallido e inconsistente" Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso y ha asegurado que están trabajando para que se produzca "un cambio".

"Su Gobierno es un Gobierno fallido porque, si de lo que se trataba era de reformar, no digamos de transformar o de regenerar la Comunidad de Madrid, no se ha hecho nada relevante. Fallido e inconsistente", ha criticado Gabilondo al comienzo de su intervención este martes durante el Debate del Estado de la Región en la Cámara regional.

Por parte de su partido, ha asegurado que "hay una responsabilidad y una obligación. La de acceder a gobernar" y si la hay es "para promover el cambio que precisa Madrid". Para ello, es consciente de que se deben lograr las mayorías para que eso sea posible, "pero no de cualquier manera ni a cualquier precio y menos al precio de no poder gobernar de acuerdo con las necesidades de modificación y de cambio que requiere Madrid".

Si piensan que debe de lograrse esa mayoría es porque "no se está gestionando adecuadamente la situación". Así, se ha dirigido a Ciudadanos, por ser los que "conforman el propio Gobierno quienes han de considerar si esta situación es sostenible". "Y es usted, señora presidenta, la que debe valorar si está en las condiciones para poder hacerlo", le ha lanzado.

Gabilondo ha insistido en que es necesaria esa mayoría para que se produzca el cambio, algo que "difícilmente será apoyado por quienes forman parte del Gobierno mismo, salvo que el Gobierno se desarticule y sea posible articular nuevas mayorías".

¿"Qué es lo que piensa hacer Ciudadanos? ¿O es que no tiene nada que ver con lo que sucede? Podemos debatir sobre planes y estrategias pero trabajamos para unir y unir para cambiar. Y estamos, por supuesto, abiertos a incrementar esos procesos de unidad de acción en esa dirección. Y a utilizar los mecanismos parlamentarios para lograrlo, insisto, para lograrlo. No solo para reivindicarlo", ha proseguido.

Está, según ha dicho, "absolutamente dispuesto como candidato más votado del Partido mayoritario del Grupo Socialista", a proseguir en esa tarea y "asumir con responsabilidad" la que le corresponde". "Estamos dispuestos", ha aseverado.

LA ACUSA DE DISTRAER CON "FRASES Y SEÑUELOS"

El portavoz socialista ha indicado que siempre han buscado "encontrar soluciones" a los problemas de los ciudadanos, en aportar y colaborar para ese fin, pero le ha afeado a la presidenta que estén "empecinados" en reducirles a "meros receptores".

Por ello, ha avisado a la dirigente autonómica que no piensan distraerse con "su antología de frases y señuelos" a pesar de "su estrategia para confirmarse como personaje haciendo de las políticas del Gobierno de Madrid una apuesta personalista".

Gabilondo ha arremetido contra la "improvisación, ineficacia e incompetencia" en la que ha sumido a la Comunidad y cree que "está claro que no ha respondido adecuadamente a la situación", ni en el "ámbito sanitario, ni en el de protección a los mayores, ni en el educativo, ni en el transporte, ni en el apoyo a colectivos económicamente vulnerables".

CON USTED SE ENSAÑAN "LOS DATOS"

El socialista se ha mostrado alertado por "avance de la pandemia" en la Comunidad, al irrumpir "en un contexto sanitario nada positivo". Así, ha incidido en que hay una "importante infrafinanciación, una insostenible situación de la Atención Primaria, las listas de espera, los problemas de personal, el abandono de la Salud Pública y el déficit de una buena gobernanza".

Para Gabilondo, ante la nueva fase de la pandemia, es necesario "reforzar extraordinariamente los servicios de Salud Pública y de Atención Primaria". En este sentido, ha recordado su propuesta "de contratar a todos los nuevos médicos de familia formados en la Comunidad".

"Volvemos a ser el epicentro de la pandemia en España. Quienes se ensañan de verdad con usted y su gestión son los datos. La primera obligación de su Gobierno era evitar un rebrote de casos y los medios para lograrlo son bien conocidos", ha lanzado.

En este punto, ha trasladado su preocupación porque pueda "verse desbordado y bloqueado el sistema sanitario, los hospitales y las UCIs". "Tenemos que evitarlo a toda costa. Los datos no son buenos", ha apuntado.

"OPACIDAD" DE LOS CONTRATOS

Por otro lado, Gabilondo ha censurado "la opacidad de los contratos relacionados con la Covid" así como "la disparatada propuesta de una cartilla Covid, la construcción poco clara de un hospital de pandemias que ningún experto encuentra lógica, el continuo enfrentamiento desleal con el Gobierno, la mala información y un largo etcétera".

A su parecer, "resulta imprescindible un plan de choque para detener el avance incontrolado de la transmisión del virus, incluyendo el funcionamiento reforzado de todos los Centros de Salud y la apertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria".

Por ello, ha pedido a Ayuso que deje de lado "la confrontación política, la obsesión mediática y el negacionismo de la realidad que le impide darse cuenta de la gravedad de la situación".

"Basta de ensoñaciones sobre un Madrid irreal, la alternativa no ha de ser únicamente la posibilidad de un confinamiento total que nadie desea, y es su responsabilidad evitarlo", ha remarcado.

EDUCACION "LASTRADA"

Por otra parte, ha manifestado que "la Educación en Madrid viene lastrada por un modelo triunfalista que es, en determinado sentido, segregador y discriminatorio".

Según Gabilondo, "la enorme presión sobre el sistema educativo en la pandemia ha puesto a prueba la capacidad de respuesta" y el Ejecutivo autonómico ha derivado "el peso de la responsabilidad a las direcciones y equipos docentes de los centros, han demorado hasta límites incomprensibles la incorporación de docentes o las soluciones sobre normas básicas de propuestas por las autoridades sanitarias".

"No se trata de elaborar leyes, como la que propuso ayer, para blindar, ni para confrontar sino para buscar un acuerdo. Se precisa una ley integral de Educación en Madrid", ha remarcado, al tiempo en el que ha abogado "por abordar infraestructuras educativas y la incorporación de personal, atendiendo a su formación".

A su juicio, la Comunidad no puede seguir trabajando de forma unilateral en la gestión de la Educación y debe abogar por la participación. En este punto, le ha espetado a Ayuso que no está de acuerdo "con su afirmación de que todos los niños se contagiarán en algún momento, eso no debe ni siquiera plantearse".

El socialista también ha hecho hincapié en que "la máxima expresión de la dureza y dolor de esta pandemia ha sido lo sucedido en las residencias de mayores".

Por ello, ha sostenido que hay que "mejorar la gestión con una inversión adecuada y con más personal, abordar el problema de las ratios y dotar a este sector de un empleo de calidad".

Además, en el PSOE consideran que hay que impulsar "un modelo productivo regional a partir de una transición económica justa, la digitalización, la creación de empleo, la cohesión social y territorial y la igualdad entre el hombre y la mujer".

ARTICULAR PROPUESTA ECONÓMICA

Gabilondo ha declarado que es deber de la presidenta "articular una propuesta solvente para la recuperación económica". "Hay que abordar la situación de la industria, del turismo y del comercio. Se necesitan nuevos planteamientos, más medidas y más iniciativa", ha manifestado.