El PNV insta a resolver los 'claroscuros' de las Cuentas

pamplona – "Llega la hora de la verdad", advirtió ayer el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, en referencia a los presupuestos generales del Estado. Cuando las enmiendas parciales a dichas cuentas –en torno a 4.000 de todos los grupos parlamentarios– se empiezan a debatir hoy y hasta el jueves en comisión, los partidos apuran las negociaciones con el Gobierno español para definir su apoyo o no a las cuentas. En el caso de los seis diputados del PNV, Esteban dijo que durante el fin de semana "se ha avanzado bastante" en las conversaciones pero advirtió de que todavía quedan "claroscuros que tenemos que resolver". El acuerdo puede ser, por tanto, cuestión de horas si este proceso llega a buen puerto.

El pacto alcanzado el pasado viernes por el que se atendía la petición de los jeltzales para eliminar la subida impositiva al diésel, se destinaban 50 millones de euros a la máquina herramienta y se implementaba la Formación Dual Universitaria, pese a su indudable "importancia", no era suficiente para garantizar el sí a los presupuestos de Pedro Sánchez para 2021. Y en ello continúan, dando pasos. De este modo, en los últimos días se han "cerrado otros asuntos, pero vamos a ver lo que pasa", señaló Esteban en una entrevista en Onda Vasca.

"Tenemos toda una serie de enmiendas y peticiones al Gobierno, algunas públicas y otras sobre la actitud que va a tomar con respecto a determinadas políticas", afirmó. Añadió que los acuerdos que el Ejecutivo haya podido alcanzar con otros grupos son "un misterio", y advirtió de que si el PNV se llevara "una sorpresa grande con temas que chirriaran, se podría producir una situación muy complicada la semana que viene, que es cuando se discute en pleno". Esteban arremetió además contra las enmiendas presentadas por EH Bildu y opinó que "no son como para quebrar el régimen. No he visto ninguna originalidad. De esas lentejas de las que acusaban a los demás ahora no llegan ni a lentejas, son un sopicaldo. Esto reafirma al PNV en el camino que emprendió hace muchos años".

Calificó por último de "sorprendente e inusual en cualquier gobierno de coalición" la enmienda sobre los desahucios presentada por Unidas Podemos junto a ERC y EH Bildu. Censuró por tanto esta falta de "disciplina, por mucha tensión que pueda haber internamente", sobre una cuestión además que puede quedar "excluida del debate" tras afirmar los letrados de la comisión que "no tiene conexión ninguna con los presupuestos". "No son maneras, pero es lo que hay", zanjó.

Reunión en la Moncloa En este sentido, el presidente y el vicepresidente segundo del Gobierno español, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se han implicado personalmente para tratar de solventar la controversia sobre la enmienda a los presupuestos del Estado presentada por la formación morada junto a Bildu y ERC. Con este fin, mantuvieron ayer una reunión en la Moncloa en la que se comprometieron a buscar un pacto sobre los desahucios. Unidas Podemos aboga por prohibirlos durante la pandemia, y estaría dispuesta a retirar la enmienda si el Gobierno impulsa un real decreto ley que contemple suprimirlos hasta que finalice el estado de alarma.

Así lo adelantó ayer el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien apuntó la posibilidad de ampliar la prohibición de los desahucios más allá del 31 de enero de 2021. Eso sí, matizó que la vía para regular esta cuestión no es la de las enmiendas a las cuentas públicas. Defendió en cambio que se debe abordar dentro del propio Gobierno para poder seguir haciendo frente a esta problemática con el impulso de medidas como las que se han implementado hasta ahora por la vía del real decreto.

En una rueda de prensa en la que dejó claro que la negociación se lleva a cabo entre ministerios, el también ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana reivindicó la "sensibilidad" del PSOE y del Gobierno con la situación de las personas desahuciadas. Ábalos, en quien recaen las competencias de vivienda, expresó su voluntad de que a lo largo de "esta semana" se avance en un acuerdo en el seno del Ejecutivo de coalición. El PSOE recriminó la semana pasada a sus socios que no respetasen el pacto para presentar enmiendas conjuntas.