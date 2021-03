Navarra Suma y EH Bildu reclaman más información de los proyectos europeos

pamplona – Navarra Suma y EH Bildu reiteraron ayer su reclamación de que el Gobierno foral les informe, de manera más detallada y con más frecuencia, de los proyectos que el Ejecutivo considere que pueden estar mejor posicionados para acceder a los fondos europeos denominados Next Generation. Pese a que los dos grupos de la oposición coinciden en esta demanda, mientras la formación nacionalista mantiene una actitud más comprensiva, la coalición de derechas elevó el tono y advirtió de que "solo apoyará la forma en la que el Gobierno quiere gestionar los fondos europeos si hay transparencia".

La presidenta María Chivite, juntos a los vicepresidentes Javier Remírez y José Mari Aierdi, y la consejera de Economía, Elma Saiz, mantuvo ayer por la tarde sendas reuniones con representantes de Navarra Suma y EH Bildu. El Ejecutivo entregó abundante documentación a los dos grupos, a los que además pidió colaboración. Es algo que va a necesitar, ya que durante la tramitación de estos fondos habrá que acometer algunos cambios normativos para flexibilizar plazos o eliminar algunos trámites burocráticos, que precisarán del apoyo de al menos uno de las dos siglas de la oposición para alcanzar la mayoría parlamentaria que no tiene.

valoraciones El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, no dijo si había salido satisfecho de la reunión. No obstante, advirtió de que el Gobierno no tiene el respaldo de su grupo.

"Tenemos derecho a saber cuáles son los proyectos que el Gobierno considera que son los mejores para que Navarra salga de la crisis económica y social en la que estamos", afirmó Esparza en un comunicado. Y destacó que "no es un tema baladí, porque Navarra está destruyendo empleo de forma muy importante y de forma más intensa que el resto de España".

Más prudente se mostró Adolfo Araiz. El coportavoz de EH Bildu señaló a este periódico que primero deben revisar la documentación, si bien dejó claro en este encuentro que las modificaciones legales que deben hacerse "han de tener carácter temporal". Además, subrayó que, "en materia de información, seguimos distantes, ya que entendemos que el Gobierno nos debe dar más".