Aragonès presiona a Junts: "Se nos acaba el tiempo"

ERC y Junts han vuelto a la mesa de negociación y han recuperado las reuniones tras varios días de parón, pero aún no han abordado el reparto de las carteras en el Govern. La reunión del viernes duró una hora y no hubo avances. La fecha que tienen todos marcada en sus agendas es la del 7 y 8 de mayo, el momento en el que Junts va a celebrar un Congreso Extraordinario y donde los republicanos creen que sus socios querrán acudir con el pacto ya cerrado. En ese contexto, el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió ayer a sus socios de Junts que dejen de dar "pasos tímidos y pequeños" y den "el paso definitivo" para formar Govern en Catalunya. "Se nos acaba el tiempo", apremió.

Aragonés lo dijo en el acto que ERC celebró en Barcelona con motivo del 90 aniversario de la proclamación de la "república catalana" en una "federación ibérica" por parte del expresident de la Generalitat Francesc Macià. "ERC ha puesto encima de la mesa un proyecto de futuro, con propuestas de Govern, con mecanismos para hacer un Govern más ágil, más ambicioso, más al servicio de la ciudadanía, y hay que empezar a trabajar ya. La urgencia del país nos lo pide", rogó. Este mensaje de Aragonès llega tras el encuentro mantenido por ambas formaciones el viernes después de más de una semana sin reunirse.

El sábado de la semana pasada, ERC trasladó a JxCat un texto para acelerar la formación de Govern, aunque la vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, quitó hierro al documento y trató de "desmitificarlo" al ser "un compendio de documentos". JxCat responderá a esta propuesta de ERC, "igual" que ha hecho con todos documentos precedentes enviados por los republicanos. Según la metodología acordada, hay borradores sobre unos temas que elabora ERC, otros los elabora JxCat, y ambos se los intercambian para ir avanzando en la negociación. Ayer, Aragonès volvió a apremiar a JxCat, para cerrar un pacto que posibilite su investidura lo antes posible: "Tenemos mucho trabajo por hacer y lo tenemos que hacer ya. No podemos seguir chutando el balón hacia delante, hay que hacerlo ya".

La formación de un nuevo Govern también debe permitir disponer de unos Presupuestos de 2021 y poner en marcha "ya", "con toda la fuerza y con toda la determinación", la mesa de diálogo con el Estado para "hacer inevitable el referéndum de autodeterminación y la amnistía".

illa pide paso Por otro lado, el presidente del PSC en el Parlament, Salvador Illa, siguió pidiendo paso aunque sus opciones son nulas. "Si no son capaces de formar un Govern, dejen paso a aquellos que sí tenemos las ideas claras de lo que hay que hacer en Cataluña", lanzó. Tras una visita a Mollet del Vallès (Barcelona), Illa dijo que "ya basta" de ausencia de un Govern formalizado tras más de dos meses desde las elecciones catalanas. "Catalunya está instalada en el día de la marmota, en el bloqueo permanente, con cuestiones que no preocupan a la ciudadanía", dijo. "La gente está preocupada por que el ritmo de vacunación avance al máximo ritmo posible", sostuvo, en contraposición a los asuntos que preocuparían a los soberanistas, como el Consell per la República de Puigdemont.

Coronavirus. La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Mertixell Budó, dijo ayer que el Ejecutivo catalán está "estudiando las alternativas legales" para poder aplicar medidas después del levantamiento del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo. En declaraciones a Rac1 recogidas por Europa Press, afeó a Sánchez que anuncie el levantamiento del estado de alarma "en medio de la cuarta ola y más en clave electoral que en clave social". Recordó que la alarma es necesaria para aplicar el toque de queda nocturno para reducir los contagios.