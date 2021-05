Esquerra abre la puerta a apoyar la reforma de la sedición de Sánchez

pamplona – Esquerra lanzó ayer un guiño al Ejecutivo español en la vía de distensión del conflicto catalán y de buscar una solución a la problemática de los independentistas presos. Así, los republicanos abrieron la puerta a apoyar en el Congreso de los Diputados la modificación del delito de sedición que prepara Pedro Sánchez.

Según explicó ayer el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, la formación seguirá reclamando la amnistía para los soberanistas condenados por el procés pero contemplará respaldar la reforma de la sedición, a pesar de que considera que "no es la solución de nada".

En cualquier caso, al ser preguntando sobre la posición de Esquerra respecto a la futura reforma del delito de sedición, Rufián la valoró positivamente: "Es una buena noticia para la democratización del Estado, porque se eliminaría un delito anacrónico y decimonónico que no tiene parangón en Europa". Sin embargo, el dirigente republicano no cree que este cambio de legislación arregle definitivamente la situación de sus "compañeros injusta y salvajemente" encarcelados tras el referéndum de octubre de 2017. A pesar de ello, ERC conversará con el Gobierno español y podría apoyar la reforma. "Vamos a hablar de todo y escuchar a todo el mundo", zanjó el diputado en una entrevista en TVE.

Por otra parte, Gabriel Rufián se pronunció sobre el bloqueo institucional en Catalunya y las negociaciones con Junts para formar el nuevo Govern. "Estamos abiertos a la negociación, convencidos de que se llegará a un acuerdo porque la alternativa es mucho peor", explicó, confirmando que el "plan principal" de ERC sigue siendo reeditar el Ejecutivo con JxCat; todo ello a menos de 20 días de que culmine el plazo para evitar la repetición electoral. "Las conversaciones han aumentado el ritmo y desde Junts responden antes a nuestras propuestas y parece que hay más ganas", resumió Rufián.

indultos en el supremo En otro orden de cosas, las defensas del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, condenados en la causa del procés, anunciaron ayer que no contestarán al requerimiento de informe sobre sus indultos realizado por el Tribunal Supremo, que el pasado miércoles les dio cinco días de plazo para que alegaran lo que consideren conveniente acerca de esta petición. Los letrados de Junqueras y Romeva explicaron que este trámite de alegaciones no está previsto en la Ley de Indulto, por lo que no tienen previsto responderlo.

Tampoco contestará al Supremo la defensa del condenado por desobediencia y también exconseller del Govern Carles Mundó, cuyo abogado recuerda que actúa en consonancia con la actitud pasiva que su defendido ha venido manteniendo respecto a este expediente.

Por su parte, la defensa de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, y del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez; está valorando la presentación del informe, al igual que lo hace la de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de la exconsellera Dolors Bassa, todos ellos condenados a penas de cárcel por un delito de sedición.

En último lugar, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, rechazó el mismo miércoles, nada más conocerse la petición del Tribunal Supremo, responder a ella o realizar cualquier trámite para solicitar un indulto a la Justicia española. "No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto", dejó claro Cuixart.