Otegi postula a EH Bildu como alternativa de gobierno

BILBAO – Reelegido en su cargo con el 88,49% de los votos, Arnaldo Otegi postuló a EH Bildu como una alternativa de izquierdas que aporta "optimismo y vitalidad", con vocación de construir un Estado, frente al modelo "agotado, gris y triste" que a su juicio representan el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y del PNV. El coordinador general de la coalición soberanista reclamó la "plena soberanía" para ser un "marco de encuentro" de cara a adoptar las decisiones más adecuadas en Euskadi y construir una "democracia real". En la clausura del proceso congresual de su formación, Otegi valoró los diez años de andadura y subrayó que, durante este tiempo, EH Bildu ha roto "inercias, mitos y prejuicios", además de demostrar que "es posible e imprescindible la unidad de la izquierda, desde socialdemócratas hasta comunistas".

"EH Bildu es un movimiento aber- tzale, independentista que reclama la plena soberanía para este país porque permite a los vascos construir una democracia real que huya de los autoritarismos y recorte de libertades", remarcó el dirigente soberanista, quien, en el contexto de la actual crisis sanitaria y sus derivadas, destacó que "nadie tiene derecho a decidir" por los vascos y avisó de que no se puede especular con derechos básicos como la educación, sanidad, vivienda o los cuidados: "No pueden ser objeto de negocio y especulación. Corresponde a las administraciones públicas garantizarlas", zanjó.

Hasta el BEC se acercaron los integrantes de la nueva dirección, así como representantes políticos e institucionales de EH Bildu, entre los que se encontraban Maddalen Iriarte o Pernando Barrena, así como de las marcas que lo integran –EA, Alternatiba y Sortu– como Eba Blanco, Oskar Matute y Arkaitz Rodríguez, entre otros.

Otegi aseguró que se ha demostrado que el independentismo "no es algo residual" que se conforma con buscar "anclajes sociales y políticos en las comunidades rurales, que también", sino que su penetración ha alcanzado ya en Euskadi "a las grandes ciudades". En este escenario, denunció que los conservadores están haciendo su revolución "en nombre de la libertad", como ha ocurrido en Madrid, de tal forma que "el autoritarismo se disfraza ahora de defensa de la libertad". "La libertad que se compra con dinero no es libertad, es privilegio. ¿Qué broma es ésta? No podemos permitir que la ultraderecha se adueñe de ese concepto", alertó el coordinador general de EH Bildu, para añadir que la izquierda debe por ello "recuperar el relato".

reforma laboral Tras abogar por "hacer cumplir" el acuerdo con el PSOE para derogar la reforma laboral, Otegi remarcó que el programa de EH Bildu es "claro" e incluye "soberanía, independencia nacional, reparto justo de la riqueza y un modelo de convivencia para el reencuentro". Un planteamiento válido en las circunstancias que ha generado la pandemia. Para el líder de la coalición soberanista, semejante trance ha demostrado que quienes mueven el mundo son los trabajadores y los sectores "invisibles" como transportistas, cajeras o autónomos, por ser "quienes hacen posible la vida en Euskal Herria y en el mundo". "No podemos permitir que los vuelvan a invisibilizar, pero en eso están", censuró, haciendo hincapié en que las élites "no mueven el mundo" sino que se dedican, por contra, a construir "planificaciones contra el planeta y la gente".

Por último, avisó de que "o se cambia el actual modelo de producción y consumo o se producirá una catástrofe ecológica", apostando por "tratar a la gente como ciudadanos mayores de edad". "Cuando decimos que el capital nos puede llevar al colapso ecológico, no nos inventamos nada", zanjó Otegi en el cierre del proceso congresual, celebrado ayer en Barakaldo. La formación soberanista acometerá a partir de ahora sus congresos territoriales.

La nueva dirección

La Ejecutiva. El congreso de EH Bildu se ha cerrado con la reeleccioón de Arnaldo Otegi como coordinador general con el 88,4% de los votos. También han sido elegidos el resto de miembros de su candidatura, la única que se presentaba. Son Garikoitz Mujika, como director general; Pello Otxandiano, director de Programa; Larraitz Ugarte, directora de Comunicación; Sonia Jacinto, directora de Organización; Gorka Elejabarrieta, director de Relaciones y Política Internacional; Ainhoa Beola, responsable de Política Institucional y Onintze Oleaga, responsable de Política Municipal.

Territorios. También se han elegido los coordinadores territoriales. Son Ibon San Saturnino (Álava), Asier Vega (Bizkaia), Nekane Zinkunegi (Gipuzkoa) y Miren Zabaleta (Navarra).