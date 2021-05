El Congreso rechaza habilitar un referéndum para decidir el futuro del polígono de tiro de Bardenas

pamplona – El Congreso de los Diputados no aprueba que el futuro del polígono de tiro de las Bardenas se decida en un referéndum en el que toda la ciudadanía de Navarra tenga derecho a voto. El pleno de la Cámara Baja rechazó este martes una iniciativa de la diputada navarra Bel Pozueta (EH Bildu) que proponía una consulta pública y vinculante aparejada a un plan de reactivación económica de la zona para compensar, con un fomento de actuaciones medioambientales, turísticas y recreativas, el dinero que dejarían de ingresar las 22 entidades congozantes –19 municipios riberos, los valles del Roncal y Salazar y el Monasterio de la Oliva– por el alquiler de 2.000 hectáreas del parque al Ejército español y la OTAN, que usa el espacio para hacer prácticas de tiro con munición real.

Desde 2019, el Ministerio de Defensa paga cada año 14 millones por el arrendamiento, dinero que la Junta de Bardenas reparte parcialmente entre las entidades congozantes y que se queda para acometer actuaciones propias. Entre ellas, en el pasado, también viajes y otros gastos que cuestionó la Cámara de Comptos en un informe publicado en 2017. En cualquier caso, y a falta de la votación definitiva, la iniciativa no saldrá adelante porque cuenta con la oposición frontal de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y UPN. Unidas Podemos, en un discurso errático y con algún error de bulto del diputado Roberto Uriarte –como relacionar la muerte del expresidente de Bardenas con la actividad del parque, algo que le afeó el diputado navarro Santos Cerdán (PSOE)– aseguró que la iniciativa "no soluciona el problema". Y el PNV apoyará el texto de EH Bildu, porque Joseba Aguirretxea recordó que su partido, también en Navarra, siempre ha estado a favor del desmantelamiento y de que el alquiler sea una "zanahoria golosa". Pero los jeltzales tienen dudas sobre quién debe ser el sujeto de la consulta: si toda Navarra, como propone EH Bildu, o los congozantes. Los únicos que apoyarán serán los partidos soberanistas.

En cualquier caso, el referéndum no se celebrará. Y eso que Pozueta hizo una defensa inteligente del texto. Planteó el alquiler que paga Defensa a la Junta como un "chantaje encubierto" a los ayuntamientos: "O asumes que sobrevuelen o te quedas sin un duro, esto no es aceptable". Es una práctica que para los soberanistas tiene que acabar, pero que no se puede eliminar sin ofrecer una alternativa. "El cierre tiene que ir con una reconstrucción de la zona; trabajaremos para que un proyecto económico viable y fuerte ofrezca alternativas", para fomentar el turismo y el perfil medioambiental de las Bardenas. Aspecto sobre el que, por cierto, ironizó. "Defensa, al parecer, desconoce las quejas de la zona. Incluso desconoce la afección medioambiental, insinuando que las aves incluso viven mejor con ruidos y sustancias radioactivas. Tenemos un ecopolígono", dijo, con sorna.

discurso tipo de la derecha La derecha fue con el discurso escrito de casa. El PP y Vox aleccionaron sobre la importancia de los entrenamientos para los aviadores, y terminaron como siempre: insinuando que la iniciativa esconde un odio hacia el Ejército y todo lo que signifique España. Es lo mismo que dijo el diputado regionalista Carlos García Adanero. Y lo que desarrolló Ciudadanos, cuyo diputado Miguel Gutiérrez protagonizó uno de esos episodios divertidos: el de una formación que con sigla propia no tiene un solo concejal en Navarra, pero que cuestiona la legitimidad del partido con más implantación territorial, como es EH Bildu.

El último en intervenir fue Santos Cerdán. Cuestionó que en la zona haya protestas –"Las marchas antipolígono reúnen a 300 personas la que más"– y afecciones –"En 50 años no he oído un avión"–, y recordó que el alquiler parte de un acuerdo cuyos pagos repercuten en el desarrollo económico de la zona. "Los que sufren el polígono demuestran lo que opinan cada cuatro años", zanjó.

"El cierre tiene que ir con un plan económico para reconstruir el entorno de Bardenas" bel pozueta Diputada de EH Bildu por Navarra

"El problema no es el polígono de tiro, son los militares, ese es el objetivo de EH Bildu" Carlos garcía adanero Diputado de UPN en el Congreso

"El alquiler no puede ser una zanahora golosa; abogamos por el desmantelamiento" joseba aguirretxea Diputado del PNV