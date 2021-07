Chivite critica al exministro Camuñas, que niega el golpe de Estado de 1936

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha considerado "preocupantes" las declaraciones de Ignacio Camuñas, ministro en la etapa de Adolfo Suárez, en las que señala que "si hay un responsable de la Guerra Civil directamente es el Gobierno de la República y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936".





"Me parecen preocupantes las declaraciones de un exministro reescribiendo o reinterpretando lo que fue un golpe de Estado, y me parece preocupante que un líder del PP, de un partido que ha estado gobernando España, esté delante y no diga nada de unas declaraciones que están reinterteprando la historia y poniendo en jaque incluso esa apuesta que se ha hecho clarísimamente por todas las formaciones políticas por un sistema democrático como el que actualmente tenemos encima de la mesa", ha señalado Chivite, en declaraciones a los medios de comunicación.

??Es preocupante escuchar estas expresiones en pleno siglo XXI.



Sería inconcebible que en un acto de cualquier partido de centro-derecha europeo - y con su líder presente - se hicieran expresiones de este calado. https://t.co/WVHlP3MRHd — Javier Remírez (@javierremirez) July 19, 2021

Además, según la jefa del Ejecutivo foral, "que, sinceramente, me resulta preocupante".