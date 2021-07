Fermín Les: "La represión es tal que iniciamos una respuesta política"

pamplona – "Tenemos que visibilizar la represión contra el cannabis, y la única opción que nos queda es hacer una ley nacional", argumenta Fermín Les, para quien el consumo de cannabis es "un derecho humano más".

Si las competencias están en el Estado, ahí es más difícil incidir.

–No es cierto. Ahora por ejemplo está el CBD, que es la marihuana que no coloca. En ese caso rigen las leyes europeas, porque no existe una ley española. No puede ser que haya mil tiendas de CBD en Bélgica y en Italia y en Pamplona no podamos tener, y si la pones venga la Guardia Civil. En resumen: estamos sufriendo tal represión que la respuesta es iniciar una vía política en toda España. Los partidos a nivel nacional nos han dejado colgados. Podemos y Esquerra iban a presentar una ley integral. Pero han pasado 40 años y no se puede hablar del cannabis en el Congreso.

¿Por qué confían la presidencia a Fernanda de la Figuera, una mujer de 83 años?

–Es una figura a nivel nacional. El año pasado le condenaron por cultiva, en una sentencia ahora recurrida. Es un símbolo de la represión que estamos sufriendo.

Fuera del cannabis, ¿cuáles son sus postulados?

–El respeto a los derechos humanos o el laicismo. Somos partidarios de una república. Hemos integrado conceptos como los referéndums y la autodeterminación. Pero nuestro objetivo es hacer una ley integral para el cannabis y disolvernos. / Foto: