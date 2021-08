Esparza acusa al Gobierno de Navarra de "inacción" con el TAV para "no molestar a EH Bildu"

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que el Gobierno de Navarra "no ha hecho nada para agilizar" la construcción del tren de alta velocidad en lo que va de legislatura y ha afirmado que el Ejecutivo foral se encuentra en la "inacción" para "no molestar" a EH Bildu.

Esparza ha afirmado en una rueda de prensa que en más de dos años de legislatura el Gobierno de Navarra "sólo ha mantenido dos reuniones" con el Gobierno de España para abordar la eliminación del bucle ferroviario y la construcción de la nueva estación. "No han hecho prácticamente nada en estos más de dos años de legislatura", ha afirmado, para señalar que "se está frenando la llegada del TAV a Navarra de forma intencionada".

Según el portavoz de Navarra Suma, "la falta de compromiso del PSOE con Navarra es evidente". "Chivite mira para otro lado para no molestar a sus socios, que no quieren que el tren de alta velocidad llegue a Navarra, y no han hecho nada para agilizar una infraestructura que es estratégica para el futuro de Navarra", ha dicho.

Insistiendo en esta línea, Javier Esparza ha afirmado que el Gobierno de Navarra "no apuesta por el TAV porque no le interesa, porque está atado a Bildu y porque no quiere molestar presupuestariamente a Pedro Sánchez, lo único que se hace, y a un ritmo muy lento, son los acuerdos a los que llegamos UPN y PP a partir de 2018".

Además, ha señalado que "el Gobierno de Navarra sigue sin impulsar un convenio con el Gobierno de España". "El PSN a Barkos le exigía un convenio y ahora que preside Chivite el convenio brilla por su ausencia", ha indicado.

En esta situación, Esparza ha abogado por desarrollar el PSIS de Etxabakoitz para la construcción de la nueva estación de tren, introduciendo, si es necesario, modificaciones técnicas.

Durante su comparecencia, el máximo responsable de UPN ha sido muy crítico con el diputado socialista Santos Cerdán, citando unas declaraciones que éste pronunció en verano en las que manifestaba que había mantenido una reunión con la presidenta de Adif y estaban buscando cómo "dar a las obras más velocidad y decidir dónde va a estar la estación de Pamplona", considerando que el PSIS de Etxabakoitz era inviable.

Ante ello, Esparza ha reclamado a las administraciones que "decidan cuanto antes, pues ya va siendo hora, porque hemos pasado el ecuador de la legislatura y en dos años no les ha dado tiempo a saber cómo hay que impulsar ni dónde tiene que ir la estación del TAV, dos años que se unen a los cuatro años anteriores del Gobierno de Barkos".

Según el presidente de UPN, "estas declaraciones de Cerdán dejan a las claras que el PSN no apuesta por el TAV de verdad". "Cerdán afirmaba que el desarrollo del PSIS de Etxabakoitz era inviable, que había que adelantar 400 millones de euros y que ni el Gobierno de España, ni el de Navarra ni Adif van a adelantar ese dinero. ¿Qué están diciendo? ¿Que ni el Gobierno de España, ni Adif ni el Gobierno de Navarra van a poner el presupuesto necesario para que se pueda hacer la estación de tren, ni para retirar el bucle que está condicionando el desarrollo de esta comunidad?", ha planteado.

En este contexto, Esparza ha explicado que Navarra Suma pidió al Gobierno foral información por escrito relacionada con las reuniones celebradas con el Ministerio y la documentación existente en torno al proyecto.

"¿Qué nos ha respondido el Gobierno de Navarra a través del consejero? Nos ha respondido que ha habido dos reuniones desde el inicio de la legislatura. Es evidente que ninguna formación política puede sostener que es prioritaria está infraestructura para ellos porque en más de dos años se han reunido en dos ocasiones. Se nos dice que no hay actas de esas dos reuniones, que no se ha intercambiado información en esas reuniones, que no existen otras alternativas diferentes, que el proyecto se encuentra en fase de estudio informativo", ha afirmado Esparza.

En cuanto al PSIS de Etxabakoitz, el portavoz de Navarra Suma ha explicado que el Gobierno foral cita un informe elaborado por Nasuvinsa para sostener la inviabilidad de este plan. "Es un informe que hace Nasuvinsa en 2017 y estamos en septiembre de 2021. Hace cuatro años se hizo un informe. Es lo único en lo que intentan sostener las afirmaciones de Cerdán", ha asegurado Esparza.

En todo caso, el dirigente regionalista ha señalado que el informe de 2017 "considera el mercado de vivienda en Navarra saturado y sin embargo si miramos el informe de vivienda de 2019 vemos que la demanda de vivienda de protección oficial está situado por encima de las 10.000 viviendas".

Así, ha señalado que el PSIS de Etxabakoitz "no tiene tacha de legalidad" y no se ha presentado ninguna alternativa, por lo que ha apostado por su desarrollo. "Cerdán se erigió en portavoz de Chivite, hizo afirmaciones que requieren explicación por parte del Gobierno de Navarra, y las respuestas no son claras. Con la información que tenemos es evidente que el PSIS sí se puede desarrollar pese a lo que diga el señor Cerdán", ha señalado.

También ha criticado que Navarra Suma ha tenido que "estar insistiendo" para que se convocara el Consorcio del TAV. "Se tenía que haber convocado a los cuatro meses de inicio de legislatura y se ha tardado dos años en convocar. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha solicitado una nueva reunión del Consorcio ante las declaraciones de Cerdán y no hay respuesta", ha afirmado.

En definitiva, Javier Esparza ha subrayado que su formación "sigue apostando por la alta velocidad, creemos que es fundamental, que nos da oportunidades, que va ayudar a generar empleo, que nos da una posición de privilegio". "Lo que en el resto de España se ha hecho queremos que se haga aquí. Nos toca ya, creo que ha llegado el momento de que se avance en esa dirección", ha dicho.

El portavoz de Navarra Suma ha deseado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contengan "centenares de millones" para la construcción del TAV.