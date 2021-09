El incremento del techo de gasto refuerza el discurso de mano tendida del Gobierno de Navarra ante los Presupuestos

Un año más los focos se centran en la oposición ante las llamadas del Gobierno de Navarra a sacar los Presupuestos. Unas Cuentas este año determinadas por el incremento del techo de gasto, las necesidades sociales y económicas que está dejando la covid,y los antecedentes de ejercicios anteriores que invitan a pensar que será EH Bildu la formación que finalmente se disponga a negociar a fondo las distintas partidas. A esto hay que sumarle la reforma fiscal pendiente y su alcance. Todo en un año crucial dentro de la legislatura, el del último curso completo antes de las elecciones de 2023.

Tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, preguntados por este asunto, todos los portavoces han considerado que es una buena noticia disponer de 264 millones más, un 6%.E

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha tendido la mano a Navarra Suma y a EH Bildu para negociar los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022 y ha afirmado que "no sería entendible que se bloqueara" la aprobación de las cuentas. Alzórriz ha tendido la mano "a todos los partidos", también a Navarra Suma y EH Bildu, porque "nadie debería quedarse al margen de la recuperación".

En el caso de Geroa Bai, según Pablo Azkona, portavoz este lunes en sustituición de Uxue Barkos, la coalición ve "ciertas esperanzas en el techo de gasto porque creemos que da margen en la salida de la crisis y ahí es donde vamos a trabajar: primero en los departamentos, luego con los socios y con la misma mentalidad con el resto de partidos" para "afrontar las necesidades".

Todos los grupos parlamentarios han valorado este lunes el incremento del techo de gasto para los presupuestos de Navarra del próximo año, aunque también la mayoría ha indicado que ahora lo importante es concretar en qué se va a gastar.



Para el PSN no sería entendible que no se apoyen las cuentas de 2022 pero, sin embargo, tanto la oposición como los socios en el Gobierno han señalado que ahora lo fundamental es conocer cómo se prioriza el gasto, e incluso una reforma fiscal en el caso de EH Bildu, Podemos e I-E.Según el portavoz socialista Ramón Alzórriz, el techo de gasto para los presupuestos de 2022 presenta "un incremento histórico para la recuperación económica y socia" y "sería inexplicable e incomprensible para la ciudadanía" que algún partido no los apoyara pues son "el plan de recuperación para Navarra".

Por su parte, Pablo Azkona, de Geroa Bai, ha señalado que "la pandemia ha puesto en el foco en alguna de las urgencias que ya teníamos" como en el ámbito sanitario, que "habrá que reforzar también presupuestariamente, como la educación o los servicios sociales básicos".

"Seremos lo exigentes que tengamos que ser porque es un momento crucial para la sanidad y para prever una fiscalidad que asegure servicios públicos de calidad y la financiación de las entidades locales, más allá de los fondos next generation", ha subrayado por EH Bildu Bakartzo Ruiz. Para esta parlamentaria "es una buena noticia" que crezca el techo de gasto para tener mayores posibilidades de inversión, "aunque habrá que ver en cifras reales en qué queda, cuál es el reparto que propone el Gobierno por departamentos y las prioridades que pone encima de la mesa". Ruiz ha expresado la disposición de su formación para negociar, pero ha advertido al Gobierno de que no dé por hecho de que tendrá en el Parlamento el apoyo necesario para aprobar los Presupuestos y ha manifestado que EH Bildu será todo "lo exigente que tenga que ser", recordando que "es en este Parlamento donde se tienen que aprobar" los presupuestos para los que ha mostrado "disposición" a negociar "más pronto que tarde".

Mientras, Mikel de Buil, de Podemos, ha indicado que para su formación el techo de gasto anunciado refleja que "seguimos con unos presupuestos expansivos", lo que entiende que es una "muy buena noticia", pero "ahora toca afinar en cada departamento y priorizar" porque estos serán "probablemente los presupuestos más flexibles de la historia" por cuestiones como los fondos next generation. Buil ha reclamado además un debate fiscal una vez se conozca el informe de los expertos sobre el Impuesto de Sociedades, y apostado también por una fiscalidad verde que colabore en la transformación del modelo productivo.

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado que el aumento del techo de gasto es "una buena noticia que abre expectativas para ampliar un gasto social tan necesario" en cuestiones como la Atención Primaria, el empleo publico, el empleo, las infraestructuras o la financiación municipal.

Pero ha visto sin embargo "luces y sombras" ya que "aumenta la deuda en otros 200 millones cuando ya de por sí es desorbitada", por lo que ha insistido en la necesidad de gravar el Impuesto de Sociedades para aumentar la recaudación. EFE



El otro foco de interés al respecto de cómo desembocará el debate presupuestario lo encarnaba esta mañana el parlamentario de Navarra Suma José Suárez, que hoy ha ejercido de portavoz en lugar de Javier Esparza, ha afirmado que el PSN "por un lado tiende la mano, pero tiene un acuerdo con EH Bildu que lo hace incompatible con nosotros". Suárez ha señalado que el año pasado Navarra Suma ofreció al Gobierno foral la aprobación de los Presupuestos y estabilidad para la legislatura a cambio de que no hubiera pacto con EH Bildu, y ha señalado que la postura de Navarra Suma y EH Bildu en inversiones como el tren de alta velocidad o el Canal de Navarra es "incompatible". En cuanto a la subida del techo de gasto, para José Suárez es "un dato frío, que en principio no dice gran cosa" puesto que a priori siempre es positivo que los recursos sean mayores pero lo importante es cómo se va gastar, en qué partidas y en qué inversiones".