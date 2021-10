Geroa Socialverdes nace con los retos de hacer del municipalismo y el cuidado al medioambiente la política de la Navarra del siglo XXI

Geroa Socialverdes ha echado a andar con dos objetivos fundamentales: hacer del municipalismo, de la política cercana, y del cuidado al medioambiente, los pilares de la Navarra del futuro.

En un acto sencillo en el hotel Iruña Park de Pamplona, la secretaria general del nuevo partido, Uxue Barkos, ha hablado también de la importancia de caminar hacia la fiscalidad verde y la adaptación del Convenio Económico a nuevas figuras que han surgido conforme la política medioambiental se ha convertido en una de los principales preocupaciones sociales.

Además, Barkos ha reivindicado las dos madres del movimiento:, para garantizar el bienestar de la sociedad a través de políticas progresistas; y la rama verde, de

"Quien no quiera entender el camino que en Europa se está haciendo y que en Navarra cogemos el relevo es que no ve lo que tenemos delante, no ve que hay que formular propuestas eficaces e ilusionantes", ha defendido Barkos, que ha recordado las palabras de un compañero de partido: "De nada nos sirve el crecimiento si lo hacemos a costa de destruir nuestro planeta".

En ese sentido, Barkos ha remarcado la importancia de defender el medio ambiente desde "los hechos", como lo hace la reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En ese sentido, Barkos ha puesto en valor un triunfo negociador reciente, y que se materializará ya en los próximos Presupuestos: la revalorización del Fondo de Haciendas Locales al IPC más dos puntos, para lo que ya hay compromiso de reflejarlo en el anteproyecto.

Barkos ha dejado claro que Geroa Socialverdes reforzará gobiernos socialistas y progresistas, pero ha dicho que exigirá lealtad a los derechos de la ciudadanía. También, o esencialmente, los derechos de los euskaldunes, en entredicho en la última OPE de enfermería que no valora como mérito el euskera. Barkos ha dejado claro que defenderán estos derechos en el seno del Gobierno.

El nuevo partido, que agrupa a importantes figuras del espacio político vasquista y progresista como la propia Barkos, el vicepresidente Josemari Aierdi, las consejeras Ana Ollo e Itziar Gómez, el senador Koldo Martínez, ha celebrado su conferencia de apertura con una serie de mesas políticas y una intervención final de la expresidenta del Gobierno. Han asistido consejeros del Gobierno, como Aierdi, Ollo y Gómez; parlamentarios como Pablo Azcona o Jabi Arakama; ediles como Patxi Leuza, de Pamplona; y el senador autonómico, Koldo Martínez, además de otros muchos cargos y simpatizantes del movimiento.