La exclusión del euskera en la OPE de enfermería tensa las relaciones entre PSN y Geroa Bai en el Parlamento

Los dos socios del Gobierno han vuelto a chocar en el Parlamento a cuenta de la OPE de enfermería. La exclusión del euskera en la baremación de méritos ha llevado a Geroa Bai a reclamar al PSN que deje de "actuar con miedo" en política lingüística. Algo que ha propiciado la réplica socialista, que ha asegurado que "miedo y complejo ninguno", y que ha invitado a su socio de coalición "a busca consensos y no disensos" en esta materia.

El cruce dialéctico entre Geroa Bai y PSN ha subido hoy un peldaño más. Nada que no entre en la discrepancia pública que ambos partidos mantienen en lo relativo al euskera, pero que empieza a ser algo habitual. Lo ha hecho a raíz de una pregunta del parlamentario Javi Arakama, que ha reclamado al consejero de Función Pública, Javier Remírez, que corrija la OPE de enfermería y apruebe definitivamente un nuevo decreto. "Queremos hechos, no palabras. Esta parálisis no está justificada", ha denunciado el portavoz de Geroa Bai.

Remírez no ha dado plazos para la aprobación de la normativa que debe habilitar el reconocimiento del euskera como mérito al menos en la zona mixta. Pero ha responsabilizado de la situación al Gobierno anterior, al que ha acusado de no haber tenido en cuenta la realidad sociolingüística. "Si se hubiese mantenido un equilibro con la normativa previa de 2007 ahora no estaríamos en esta situación", ha defendido el portavoz del Gobierno.

Algo que no ha gustado a Geroa Bai, que ha recordado que con la normativa de UPN el euskera se valoraba menos incluso que inglés o el alemán pese a ser una lengua propia. "No se puede gobernar con miedo a las acusaciones hiperbólicas de UPN o a que les pasen factura la euskarafobia y los fantasmas que ustedes también contribuyeron a agitar la pasada legislatura", ha recriminado Arakama, que ha pedido corregir la situación antes de que se convoquen nuevas ofertas de empleo público. "Estamos viviendo una situación kafkiana que ni siquiera se dio en tiempos más oscuros de UPN", ha censurado.

Las alusiones al "miedo" han tenido la respuesta del portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, que aprovechando su intervención en una pregunta posterior, ha defendido la posición de su partido. "El Partido Socialista, miedo y complejo ninguno. Nuestra postura es completamente diferente a la de Navarra Suma. Pero en este tema hace falta buscar consensos y no los disensos", ha señalado.

Decreto sin fecha



Queda por lo tanto pendiente de aprobar el decreto que regulará el acceso a la Función Pública y que si bien Geroa Bai no comparte, considera un mal menor que solventa la situación en la zona mixta. "La voluntad y la decisión política del Gobierno es clara: es la valoración del euskera en el caso de la zona mixta como mérito en aquellas plazas y puestos que tengan atención a la ciudadanía", ha explicado Remírez, que no obstante ha argumentado que su Gobierno será "muy prudente" para que la solución definitiva "cumpla primero con las obligaciones legales para reducir al mínimo el riesgo de judicialización del tema y también buscar el equilibrio adecuado y la inteligencia emocional que creo sinceramente les faltó a ustedes la legislatura anterior".