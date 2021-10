Koldo Martínez cuestiona la calidad democrática del Estado mientras no clarifique casos como el de Zabalza o Germán Rodríguez

El senador autonómico de Navarra y miembro de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha aprovechado el debate en el Senado sobre el destino del edificio de Via Laietana, que acoge la comisaría de la Policía Nacional en Barcelona, para recordar el déficit democrático del Estado español.

Koldo Martínez ha señalado que "la simple mención a Vía Laietana nos recuerda la desbocada represión de un acto democrático como el de poner urnas. Los propios magistrados de la Audiencia de Barcelona han ratificado la 'desmesurada violencia' por parte de la policía en algunos colegios electorales". Y ha recordado que el propio Gobierno ha reconocido que la comisaría de Vía Layetana fue un lugar de represión y tortura.

En este sentido, ha echado en cara al ministro del Interior, Grande-Marlaska, su negativa a reconocer que la tortura ha sido una práctica habitual también durante la democracia y ha recordado el caso del barañaindarra Íñigo González Etayo, detenido por orden del propio Marlaska y, por tanto, bajo su protección, cuando era juez de la Audiencia Nacional, y cuyo caso llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar recientemente a España a indemnizarle por considerar que no se investigó suficientemente su denuncia de haber sufrido torturas en 2011.

"El Estado seguirá siendo democráticamente débil mientras no se pueda investigar la ocultación sistemática en la que han participado todos los poderes del Estado en relación con la muerte por torturas de Mikel Zabalza, un joven navarro que murió asfixiado en una bañera del cuartel de Intxaurrondo mientras se le interrogaba con preguntas a las que, evidentemente, no podía responder porque no tenía ninguna relación con ETA" ha denunciado Koldo Martínez

"La planificación calculada del encubrimiento de ese crimen sigue hoy impune. Y sigue impune por el empecinamiento en ocultar pruebas también por parte de este Gobierno. Pruebas que están en los archivos del CNI porque agentes del entonces CESID emitieron informes aclarando lo que realmente sucedió. Y porque todos conocemos las conversaciones entre miembros del espionaje español en torno a este caso, grabaciones que no han sido admitidas judicialmente, lo que demuestra que la justicia tampoco tiene interés en aclarar este crimen" ha subrayado el senador de Geroa Bai.

Koldo Martínez ha tenido también palabras para Germán Rodríguez, asesinado por la policía en los sanfermines de 1978. "Quiero recordar la reiterada obstrucción, obstaculización y ocultación referida a los sucesos ocurridos en Iruñea durante los Sanfermines de 1978 por parte de los Ministerios de Interior y Defensa principalmente, lo que ha afectado tanto a la tramitación y resolución de los sumarios judiciales abiertos relativos a la muerte de Germán Rodríguez, como a la actuación de distintas instituciones interesadas en la investigación de los mismos".

"No habrá democracia plena mientras no se reforme la Ley de Secretos Oficiales, una ley preconstitucional, franquista, que ampara la impunidad de torturadores, asesinos y encubridores. Y está en manos del Gobierno hacerlo" ha recalcado el senador autonómico de Navarra. Koldo Martínez ha mencionado el artículo de expresos de la vía Nanclares publicado hoy en el que señalan que "del daño causado por ETA somos responsables sus militantes y los responsables políticos del mundo de ETA y que sobre el causado por otros será responsabilidad de ellos hacerlo".

"Eso es lo que pedimos desde Geroa Bai que todos nos hagamos responsable de nuestros actos sin mirar qué hace el de al lado. Y que abandonemos el estéril y 'tú más' que continuamente escuchamos en el Senado". "Desde Geroa Bai, seguiremos trabajando hasta extender la normalidad democrática y que la justicia y la reparación lleguen hasta el último rincón. Porque no debe haber espacio para la impunidad" ha concluido Koldo Martínez.