El ‘procés’ y el PP calientan el banquillo

pamplona – En tanto que el conflicto catalán sigue abierto, el procés volverá a liderar el eco mediático del año judicial 2022, pendiente principalmente de la euroorden contra Carles Puigdemont, aparte de un ramillete de nombres y causas bien conocidas y con sus correspondientes ramificaciones: Villarejo, Juan Carlos I, el caso de los ERE o las tramas de corrupción del PP que pondrán el foco en Esperanza Aguirre, Eduardo Zaplana o Carlos Fabra, entre otros. Pero mientras la mesa de diálogo duerme nuevamente el sueño de los justos, la mirada se dirigirá, un año más, a Catalunya. No hay tribunal que no tenga que responder a diversos episodios relativos al proceso soberanista: el Tribunal Supremo, el Constitucional, Tribunal de Cuentas, Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los 'restos' del 1-O

Desnudando a Llarena

Los indultos del Gobierno de Pedro Sánchez viraron el pasado junio el capítulo abierto por la Sala Penal del Supremo a los nueve encarcelados que no optaron por el exilio, encabezados por el líder de ERC, Oriol Junqueras. Pero es ahora la Sala de lo Contencioso quien debe dirimir sobre los siete recursos contra la medida de gracia presentados por el arco parlamentario de la derecha. Por de pronto, debe señalar si PP, Vox y C's tienen legitimidad para impugnar la decisión que se adoptó desde Moncloa. No les acompaña la jurisprudencia aunque es probable que la Justicia sí deba pronunciarse respecto a las alegaciones que cursaron asociaciones y particulares. Los precedentes indican que no tendrán recorrido porque el Supremo ya aclaró que el indulto es una medida discrecional cuyos motivos por los que se concede se recogen en el expediente del procedimiento.

El Constitucional debe resolver por su parte el recurso del exvicepresident del Govern contra su condena y, en paralelo, el Supremo celebrará la vista oral de la exconsellera Meritxell Serret, que el pasado marzo se entregó desde su exilio, quedando en libertad al estar procesada solo por desobediencia y no por sedición. Mayor quebradero de cabeza le traerá al juez instructor, Pablo Llarena, la entrega de Puigdemont, que suma victorias parciales desnudando el sistema judicial español. El Tribunal General de la UE está pendiente de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por el instructor ante las dudas de Bélgica para ejecutar la euroorden. Es por ello que decidió no devolver de manera cautelar la inmunidad europarlamentaria al expresident tras su detención en Cerdeña al estimar que la euroorden emitida contra él por el Supremo se halla suspendida en toda la UE, al tiempo que validaba su libertad de movimiento. Por otro lado, un tema que preocupa a Esquerra y Junts es el proceso abierto en el Tribunal de Cuentas por el 1-O y la promoción exterior, y por el que ya han tenido que avalar unos 5 millones de euros a falta de fijarse la cuantía definitiva.

Bárcenas y la red parapolicial

Los vestigios de Rajoy

La figura del comisario jubilado José Manuel Villarejo, que afronta una petición de la Fiscalía de casi 110 años de cárcel, proseguirá en el punto de mira. Tras la prolija fase de cuestiones previas y los primeros interrogatorios a los acusados, este próximo lunes se reanuda el primer gran juicio a quien comandó una presunta trama de corrupción policial que ha puesto en cuestión el funcionamiento de las instituciones del Estado y dio pie al famoso término de las cloacas. Será el ejercicio en el que la Justicia se pronunciará sobre las primeras piezas del caso Tándem, con Villarejo como principal imputado. En 2021 arrancó la vista por tres de las 30 piezas de este macrocaso (Iron, Land y Pintor), en puertas de la resolución de la más conocida, la Kitchen, que el magistrado instructor, Manuel García-Castellón, ya dio por terminada. Tanto la Fiscalía como las acusaciones populares se mostraron disconformes con la decisión del juez de dejar fuera a la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, e interpusieron un recurso. En ella se investiga si el PP utilizó, a través de la cúpula de Interior, una red parapolicial para investigar y hurtar al que fuera tesorero del partido, Luis Bárcenas, las pruebas que pudieran implicar a la formación de Génova 13 en los llamados papeles de Bárcenas. La comisión de investigación en el Congreso concluyó que tanto Mariano Rajoy como Cospedal lideraron la puesta en marcha de esta operación.

De Zaplana a Esperanza Aguirre

La 'Gürtel' que no cesa

El otro gran caso que todavía colea en la Audiencia Nacional es Gürtel. El PP teme una tercera condena, centrada en los negocios de la trama corrupta en Boadilla del Monte (Madrid), tras la confesión de 17 acusados y los relatos de la Policía y Hacienda. A partir del 13 de enero se establecerán las conclusiones e informes definitivos de las partes. Habrá que ver si los argumentos de confesión de varios de los procesados han convencido a la fiscal Anticorrupción, Concha Nicolás, y rebaja la petición de penas. Pero restan otras líneas de investigación aún sin fecha: el juicio sobre la estructura societaria diseñada por esta red, que sienta en el banquillo a 26 personas físicas y a 20 empresas –como responsables civiles subsidiarias–; y el informe de Hacienda que debe recibir el magistrado Santiago Pedraz sobre el pago de donaciones a la caja b del PP a cambio de adjudicaciones públicas.

El PP se ve cercado también en la Comunidad Valenciana. El caso Erial, que tiene como principal implicado al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, encara su fase final y la jueza deberá decidir si procesa al exdirigente popular. A priori hay indicios suficientes sobre el pago de sobornos por la adjudicación de las ITV de la comunidad, que deriva en una concatenación de delitos: prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relaciona "en mayor o menor medida" al extitular de Trabajo con el blanqueo de 2,9 millones de euros procedentes de "mordidas" o comisiones por la adjudicación de la privatización de las ITV y del Plan Eólico. Asimismo, desde mayo se juzgará la primera pieza del caso Taula: si se amañaron adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia y de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia, a la compañía Thematica Events. Se esperan a su vez avances en la causa que atañe al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ya condenado en otros procesos.

Esperanza Aguirre saldrá a escena. El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, pretende cerrar la pieza 9 de este sumario, centrada en la financiación irregular del PP de Madrid y donde están imputados tanto ella como el expresidente Ignacio González. La Sala de lo Penal le indicó que debe indagar las últimas revelaciones de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, que narró cómo la lideresa lo colocó al frente de la empresa pública Mercado Puerta de Toledo, desde donde desvió más de un millón de euros para pagar gastos de las campañas electorales del PP.

Archivo por inviolabilidad

Carpetazo al Borbón

Pendientes de si ello favorecerá su regreso desde Abu Dhabi, será el año en el que la investigación al emérito se archivará. Si bien los fiscales que investigan las tres líneas abiertas –tarjetas opacas, cuentas en Jersey y cobro de comisiones por el AVE a la Meca– han pedido una ampliación de seis meses, las fuentes jurídicas apuntan a que a todas y cada una de esas investigaciones se les echará el candado. El ministerio público cree que la imposibilidad de perseguir presuntos delitos cometidos por Juan Carlos I antes de su abdicación, sumado a las dos regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021 y la ausencia de otras pruebas, cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Supremo que actúe contra el padre de Felipe VI. El escrito judicial advertirá de conductas supuestamente irregulares pero por las que no se le puede perseguir penalmente.

Los ERE de Chaves y Griñán

Aquella trama socialista

Aunque parezca mentira, y once años después, en el cajón aún se encuentra el caso de los ERE en Andalucía. De las 187 piezas iniciales y tras archivarse medio centenar, solo se celebraron dos juicios: sobre la investigación principal, con dos expresidentes condenados; y sobre la empresa Acyco, pendiente de fallo. Se aguarda a la deliberación del Supremo sobre la pieza principal. El magistrado Eduardo de Porres estudia los recursos contra el fallo de la Audiencia de Sevilla, que dio por probado que, entre 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz urdió un "sistema fraudulento" dotado con 680 millones para repartir, sin control, fondos a empresas en crisis. José Antonio Griñán fue sentenciado a seis años de cárcel por malversación y prevaricación, por lo que el TS determinará si va a prisión. Manuel Chaves tiene entre manos nueve años de inhabilitación por delito de prevaricación continuada.

Iñigo errejón

abocado a la 'pena de telediario'

Un delito leve. Iñigo Errejón, líder de Más Madrid, tendrá que pasar por la llamada pena de telediario. Se sentará en el banquillo el 25 de enero por propinar supuestamente una patada en el estómago a un hombre que, según la versión de este último, solo quería hacerse una foto con el político en el madrileño barrio de Lavapiés. El cofundador de Podemos siempre ha negado esta agresión, pero la magistrada de instrucción entendió que existían elementos suficientes para celebrar la vista oral por un presunto delito leve de maltrato, descartado el delito de lesiones una vez los médicos forenses no hallaran "ninguna lesión traumática". Aunque está aforado ante el Supremo, la ley permite que estos delitos leves se diriman en los juzgados ordinarios. En el caso de acreditarse la imputación, Errejón sería condenado como mucho al pago de una multa.

'Caso Neurona'. El juez profundizará en la pieza principal de una causa que quiso golpear a Podemos, la única que la Fiscalía pidió indagar y que proviene del Tribunal de Cuentas: la contratación de la consultora mexicana Neurona para las generales de 2019. El caso se fue desinflando, archivándose seis de las líneas de investigación.