Ciudadanos cierra la puerta de Navarra Suma a Sayas y a Adanero y les acusa de "romper el centro derecha"

Ciudadanos cierra la puerta de Navarra Suma a la plataforma que han puesto en marcha Sergio Sayas y Carlos García Adanero. No hay sitio en la coalición, afirma Carlos Pérez-Nievas, para quienes "han roto la unidad del centro derecha". El coordinador autonómico aboga en cambio por repetir la coalición UPN-PP-Ciudadanos, que ha reportado al partido de Inés Arrimadas tres parlamentarios en Navarra.

Queda un año para las elecciones pero los movimientos se suceden la derecha, en proceso de reconstrucción tanto en Navarra como en Madrid. Hay que replantear proyectos y negociar alianzas, y ahí Ciudadanos lo tiene claro. En horas muy bajas (solo logró un diputado en Castilla y León y algunas encuestas le dejan fuera del Congreso), el partido naranja aboga por mantener una coalición que le garantiza una representación en el Parlamento y los ayuntamientos que en solitario nunca había logrado.

En este contexto, el Pérez-Nievas se ha situado del lado de UPN y de su presidente, Javier Esparza, en la disputa que mantiene con los dos diputados díscolos, cerrando la puerta de cualquier alianza electoral a la nueva plataforma. "Quien está rompiendo Navarra Suma y la unidad del centro derecha no pretenda volver luego a formar parte de ella", ha argumentado el coordinador de Ciudadanos en rueda de prensa.

La unidad del centro derecha se convierte así en la prioridad de Ciudadanos en Navarra porque "es la mejor manera de evitar que se pierdan votos". "Nuestra postura no ha cambiado nada con respecto a hace tres años", justifica Pérez-Nievas porque, señala, "es la mejor manera de evitar que se pierdan votos". "En 2015 Ciudadanos se quedó fuera del Parlamento foral por 150 votos y por ello se formó el gobierno cuatripartito", señala.

Así que, en versión de Ciudadanos, es mejor no correr riesgo para "no hacer más fuerte al nacionalismo vasco en Navarra", que es lo que están haciendo Sayas y Adanero con su plataforma. "Estos dos diputados están creando un discurso falso diciendo que el pacto de UPN era un salvavidas para el sanchismo y eso no es así", denuncia Pérez-Nievas, que considera "un insulto para los que estamos en Navarra trabajando por Navarra".

El coordinador de Ciudadanos sabe bien de lo que habla. Su principal rival dentro del partido, Ruth Goñi, también ha acabado fuera de la formación naranja, aunque mantiene el acta en el Senado. Por lo que Pérez-Nievas ve con normalidad este tipo de cuestiones en la que aboga por cerrar filas.

"Estas cosas son inevitables, las personas se presentan por partidos, pero luego cuando ocurre esto es siempre por interés personal", ha apuntado el parlamentario foral, que pide a los dos diputados que dejen el escaño. "No deberían seguir en el Congreso de los Diputados porque han sido votados como Navarra Suma, no como Sergio Sayas y Carlos García Adanero. No tiene sentido que quieran hacer la guerra por su cuenta", ha defendido.