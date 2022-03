Macron rechaza de nuevo cerrar el espacio aéreo en Ucrania

París – El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó ayer de nuevo el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Ucrania, tal como le pedía un grupo de refugiados ucranianos en una visita a un centro de acogida en el oeste de Francia, ya que, a su juicio, esta decisión supondría entrar en guerra con Rusia. "Tengo un inmenso respeto por las demandas que nos han hecho. Son legítimas, pero la decisión que hemos tomado y que asumo es no entrar en guerra con Rusia", aseguró Macron a la prensa al término de esa visita en Pommeraye, en el departamento de Maine et Loire.

El presidente francés recordó que la prioridad de Francia y de la Unión Europea (UE) es imponer las "sanciones más masivas" a Moscú, el apoyo humanitario y militar a Ucrania y la iniciativa diplomática "para aislar a Rusia", explicó. Asimismo, no descartó la posibilidad de viajar a Moscú o a Kiev, aunque no en los próximos días. Ahora mismo –lamentó– "no se dan las condiciones para pensar que al realizar este desplazamiento pueda cambiar las cosas". No obstante, Macron recordó que habla "cada día" con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y lo hace también de forma recurrente con el presidente ruso, Vladímir Putin, para buscar "una solución útil".

Refugiados Macron afirmó que Francia está preparada para acoger a 100.000 refugiados ucranianos y "seremos solidarios con los países que acogen mucho".

Añadió, además, que en los próximos días se ayudará "particularmente" a Moldavia, país fronterizo con Ucrania que ha recibido a decenas de miles de ucranianos que han huido de la guerra. El presidente francés agradeció, con un mensaje en su cuenta de Twitter, la respuesta "masiva" de los franceses para la acogida de refugiados ucranianos, ya que se han recibido 33.000 ofertas de los ciudadanos.

El Gobierno se va a movilizar durante las próximas semanas y meses para prestar a los refugiados asistencia médica, alojamiento y educación, afirmó Macron.

Crisis energética Respecto a la crisis energética que ha generado el conflicto en Ucrania y las sanciones a Rusia, el presidente francés advirtió de que los europeos tienen que prepararse "a todas las posibilidades", e hizo notar que su Ejecutivo ha tomado medidas en favor del poder adquisitivo a corto plazo.

Por otro lado, Macron avisó de que las represalias de Rusia ante las sanciones impuestas por Occidente pueden dar lugar a una reducción de los flujos de hidrocarburos, por lo que advirtió a la ciudadanía de que prever "toda eventualidad".

En otro momento de su intervención ante la prensa, el inquilino del Elíseo se defendió de las críticas porque Francia siguiera entregando material militar a Rusia entre 2015 y 2020, después del embargo internacional tras la anexión ilegal de Crimea en 2014, insistiendo en que todo se hizo legalmente.

"Francia se conformó en 2014 al derecho internacional (...). Tomó las decisiones que había que tomar en 2014. Nos ajustamos escrupulosamente".

Sin embargo, el presidente francés en ese momento, el socialista François Hollande, decidió interrumpir algunos contratos militares con Rusia.

Oferta de asilo

París apoya a la periodista rusa

Multa a Ovsiannikova. Macron anunció que ofrecerá asilo a la periodista rusa Marina Ovsiannikova, detenida tras exhibir en antena una pancarta crítica con la agresión a Ucrania. Ovsiannikova fue condenada ayer a una multa de 30.000 rublos (255 euros al cambio actual) por su simbólica acción. No obstante, el Comité de Investigación ha abierto una causa para determinar si ha cometido un delito, en particular el que castiga la difusión de informaciones falsas sobre la actividad de las Fuerzas Armadas, susceptible de ser castigado hasta con 15 años de cárcel. Por ello, Macron confirmó la puesta en marcha de contactos diplomáticos para dotar de algún tipo de "protección" a Ovsiannikova.

Comisión Europea

China

Alinearse con Europa. La Comisión Europea dijo ayer que va "en interés de China" alinearse con la Unión Europea frente a Rusia para "garantizar que podemos parar la invasión", en vez de ayudar a Moscú a evitar las sanciones que ha impuesto los países occidentales. "China está completamente integrada en la economía mundial. Tiene un interés en la estabilidad de los flujos comerciales, de los flujos de inversión. (...) Creemos que va en su interés moverse junto a nosotros para garantizar que podemos parar la invasión", aseguró ante la prensa el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer. Por otro lado, el portavoz de Exteriores de la Comisión, Peter Stano, apuntó que la UE "espera" que países candidatos como Serbia sí se alineen con las sanciones decretadas por Bruselas y sus decisiones en Política Exterior.

Contra civiles

Condena de los ataques. Stano leyó también un comunicado con el que Bruselas "condena enérgicamente los bombardeos contra objetivos civiles en Ucrania, el más reciente, el bombardeo de civiles en Kiev y el sitio brutal de la ciudad de Mariúpol. El portavoz comunitario pidió a Rusia que "ponga fin inmediatamente" a los bombardeos dijo que los ataques "constituyen un violación seria del derecho internacional humanitario" y aseguró que "los responsables de estas serias violaciones y crímenes de guerra rendirán cuentas".