Ayuso y sus excesos verbales: De los "políticos paletos" a "lo peor de España son Navarra, País Vasco, Cataluña y Valencia"

Los excesos verbales de Isabel Díaz Ayuso han sido constantes desde su llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y en muchos casos ofensivos además para buena parte de las regiones periféricas. Lo fue cuando aseguró, en febrero de 2020, que "políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto creando identidades donde no las había" en lugares como Navarra, León, Baleares o Catalunya. Y lo fue también cuando como candidata en 2019 aseguró que "lo peor que tiene España, ya sea Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia, donde antes no había problemas".

Estas polémicas han perseguido a la propia Ayuso, que ha tenido que matizar después sus palabras, atribuyéndolas generalmente a una malinterpretación interesada. Así lo hizo con la referencia a los políticos "paletos". "Nunca he dicho que ninguna región haga el paleto. Solo he criticado que haya políticos que no cuiden a sus ciudadanos", argumentó entonces. Y así lo tuvo que hacer también con sus referencias a "lo peor" de España, señalando que en realidad se refería "a los nacionalismos de esos territorios".

"El nacionalismo es un cáncer, es lo peor que tiene España ahora mismo", alegó en una entrevista en La Sexta, donde distinguió el "nacionalismo excluyente", por el periférico, y "el patriotismo", en referencia al nacionalismo español: "El nacionalismo excluyente impone y divide España utilizando el catalán o el valenciano como arma arrojadiza", señaló.

Este viernes en Pamplona



Estas declaraciones han terminado definiendo el propio personaje político de Ayuso, aplaudida por los afines por su claridad dialéctica, y criticada por sus detractores por el fondo de la polémica. Pero siempre en el ojo del huracán y en el centro del debate político.

La presidenta de la Comunidad de Madrid estará precisamente este viernes en Pamplona, con la sombra de sus declaraciones sobrevolando su presencia. Pero con el apoyo también de un sector de la derecha navarra que ve en la Ayuso la referencia ideológica a seguir. Es el caso de Institución Futuro, el think tank que ha invitado a la dirigente popular a ofrecer una conferencia con motivo de su 20º aniversario. La charla versará sobre política económica regional.

Ayuso también participará en un acto con empresarios este viernes en Vitoria, lo que ha provocado el rechazo en las redes sociales de algunos colectivos antifascistas. Una oposición que, lejos de desanimar a la presidenta madrileña, le ha hecho reafirmar su presencia. "Van a intentar que no vaya y eso es imposible. El País Vasco es España. Flaco favor le haría a la libertad si me dejo imponer por totalitarios", aseguró ayer.

Ayuso tiene previsto reunirse con 200 empresarios vascos para hablar del modelo fiscal de la Comunidad de Madrid y "buscar puntos de conexión y que la empresa en todas partes de España crezca y lo haga de manera unitaria". "Los empresarios vascos son gente que mueve la economía de su comunidad pero también del resto del país y lo que queremos con ellos es trasladarles muchas de las políticas que estamos aplicando en Madrid", afirmó ayer. Después visitará Pamplona en una doble conferencia en dos territorios que, según la derecha española, poco tienen que ver, pero a los que luego acaba tratando de igual manera.