El Gobierno español, satisfecho de la rectificación de Argelia tras el mensaje de firmeza por parte de la UE

El Gobierno español ha mostrado su satisfacción por la rectificación de Argelia en la congelación de las relaciones comerciales tras el apoyo de la Unión Europea a España en la crisis abierta con Argelia, con un comunicado de Bruselas en el que avisa de que está dispuesta a "hacer frente a cualquier tipo de medida coercitiva" que tome contra uno de sus Estados miembro.



Las fuentes gubernamentales han resaltado que el apoyo brindado por la Unión Europea y su respuesta se ha traducido en la rectificación de Argelia a su decisión de congelar las transacciones comerciales, además de comprometerse a seguir cumpliendo con los acuerdos en las entregas de gas.



En este contexto, la Unión Europea llamó este viernes al diálogo como primera opción para resolver la crisis, si bien mostró su preocupación por la ruptura de Argel con el Tratado de Amistad firmado con España y la decisión de detener las transacciones entre los dos países.





The decision taken by Algeria to suspend the Treaty of friendship and good neighbourly relations signed with Spain in 2002 is of utmost concern.



We trust that a swift solution will be found to re-establish commercial and investment relations.



