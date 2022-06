Adanero: "Hemos generado ilusión en gente que había tirado la toalla"

PAMPLONA – Tres días después de que Carlos García Adanero y Sergio Sayas presentaran en Pamplona Plataforma Navarra, los dos diputados expulsados de UPN por votar en contra de la reforma laboral aclaran que todavía no tienen definida su hoja de ruta con vistas al próximo ciclo electoral. "Había mucha gente demandando que hiciéramos cosas y el primer acto grande lo hemos hecho en Pamplona, pero no sabemos cómo va a acabar", señaló ayer Adanero entrevistado en Onda Vasca.

De hecho afirma que de momento "no se han planteado" estar en las próximas elecciones forales. "Estamos viendo en los últimos años que en una semana cambia todo. Hay que ver las cosas, qué panorama hay y a partir de ahí se tomarán decisiones", explica.

Reconoce que si dan el paso, el electorado de centro derecha se va a fragmentar más, pero insiste en que con su plataforma han conseguido "generar ilusión en personas que habían tirado la toalla".

En esta línea y preguntado por el futuro de la coalición Navarra Suma, recuerda que UPN hace ya un año dijo que había que repensar esto y viendo cómo está la situación actual, no descarta por tanto que pueda haber un "replanteamiento".

la resignación de upn Adanero no quiere hacer sangre con UPN, partido del que fue expulsado por romper la disciplina de voto durante la votación de la reforma laboral, pero tampoco ahorra críticas. "No podemos resignarnos a pensar que no vamos a gobernar nunca más en Navarra y que nuestra máxima aspiración es ser muleta del Gobierno multipartito. Puede haber una alternativa que puede cambiar los gobiernos", subraya.

Insiste en que no debería haber sido expulsado de UPN por votar diferente. "En 40 años nadie ha sido expulsado por votar diferente. No es normal que se nos expulse. Había ganas de que estuviéramos fuera del partido. Lo que tengo claro es que es difícil plantear alternativa si lo que haces es echar a los tuyos", asegura.

En este sentido añade que ninguna de sus intervenciones chirrían con lo que defiende UPN. "Ni por el forro. Entendíamos que con Sánchez no se podía ir a ningún lado", señala. En cualquier caso asegura que no acaba de ver el viraje de UPN en cuanto a ideología pero sí respecto a su labor de oposición. "Sí veo viraje en el sentido de darse por vencido o creer que no eres capaz de ser alternativa real al Gobierno. Intentas caerle simpático a Sánchez a ver si te cae algo en la pedrea", destaca.

El diputado navarro del Grupo Mixto ha sido muy crítico con los gobiernos socialistas tanto el de Pedro Sánchez como el de María Chivite. "Con el sanchismo o estás a favor o estás en contra. El Gobierno del pentapartito es un desastre", afirma y lo jusitifica asegurando que antes Navarra ocupaba los primeros puestos en todo y que ahora ha caído en todos los parámetros.

política estatal Habla de tensión cuando se refiere a la política en el Congreso porque dice, está todo "muy cruzadio", no sólo la tension de Sánchez con sus socios de gobierno sino también entre PSOE y Unidas Podemos. Aún así no tiene la menor duda sobre las intenciones del presidente español. "La idea de Sánchez es agotar la legislatura. Nos viene un otoño muy complicado. La situación económica desastrosa actual va a añadir el tema hipotecas. El palo va a ser tremendo en octubre y la tensión entre socios de gobierno se empieza a notar mucho. Cada día más", asegura.

Ante las elecciones en Andalucía tiene claro el triunfo de Juanma Moreno pero cree que Vox mantendrá su órdago hasta el final. Precisamente y preguntado por la ultraderecha, advierte que "tienen público y electorado en España y que Navarra no va a ser una excepción".