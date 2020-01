El Gobierno de Navarra "no contempla medidas adicionales" a la "Vía 2+1" para la N-121-A

PAMPLONA. El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha señalado este lunes que "de momento no se contemplan medidas adicionales" a las que se están llevando a cabo para reducir la siniestralidad en la carretera N-121-A, en proyecto de convertirse en una "Vía 2+1".

Esta solución contempla homogeneizar la totalidad de la vía con tres carriles, de los que el central se alternará por tramos para el adelantamiento en una u otra dirección.

Así lo ha señalado el consejero en conferencia de prensa al ser preguntado al respecto tras el nuevo accidente con dos muertos ocurrido en esta carretera este fin de semana, y ha indicado que está prevista una reunión de la Mesa de Carreteras el próximo 28 de enero, en la que el de la N-121-A será "tema prioritario para este Ejecutivo ".

Ha recordado que la transformación de esta en "Vía 2+1" está en proceso de ejecución, y ha defendido la solución por ser una vía "testada internacionalmente. Se inventó en Suecia, un país que está a la cola de accidentabilidad", ha defendido Ciriza.Los partidos navarros se han mostrado partidarios este lunes de estudiar iniciativas para mejorar la seguridad en la N-121-A.En concreto, tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha defendido que "hay que dar una respuesta definitiva y una vez por todas" a esta vía y ha considerado, en este sentido, que el objetivo debe ser "convertir la N-121-A en una autovía", para lo que "hará falta tiempo".En opinión de Esparza, "mientras tanto, hay que tomar decisiones para garantizar una mayor seguridad" y ha considerado que "no puede ser que se suban los impuestos a todos los navarros y no se construya ninguna autovía ni se haga absolutamente nada".Tras señalar que durante "toda la pasada legislatura se han estado redactando proyectos" para convertir en 2+1 la carretera y desear que se liciten cuanto antes, ha considerado que "el esfuerzo presupuestario" para la financiación de las carreteras "tiene que ser mayor" y que se trata de "una cuestión de establecer prioridades dentro del Presupuesto".Por parte del PSN, Ramón Alzórriz ha lamentado el nuevo "accidente dramático" en la N-121-A y ha asegurado que convertir la carretera en una vía 2+1 es "una prioridad para este Gobierno". "Ya se ha aprobado un proyecto y el informe medioambiental ya está hecho en el tramo 1, 2 y 5, por lo tanto, ya se puede licitar el proyecto para empezar a trabajar en esa carretera y empezar a subsanar esas deficiencias que están llevando a tragedias continuas que no se pueden permitir", ha aseverado.Ha señalado Alzórriz que el proyecto de Presupuestos para 2020 prevé una partida de un millón de euros a los que hay que sumar los 10 millones procedentes del Gobierno central y ha señalado que estas cifras demuestran que "es una prioridad y una realidad que se va a empezar a realizar ese desdoble".Sobre cómo se va a financiar el desdoblamiento de los túneles de Belate de esta carretera, un proyecto para el que son necesarios 100 millones, ha afirmado que "parte de la financiación" estará en los Presupuestos y que también se están manteniendo contactos dentro de la Unión Europea para "ver cómo se pueden atraer fondos europeos".En representación de Geroa Bai, Uxue Barkos ha destacado que el Parlamento "debe encontrar esa capacidad de unanimidad en torno a medidas que tienen que acompañar las políticas de carreteras". Y ha avanzado que su formación está trabajando en una iniciativa para "revisar aquellas posibles regulaciones de transporte pesado en las vías de Navarra, temporalizando y llevando a cabo una optimización".Ha apostado así por "adecuar en determinados horarios y tramos el transporte pesado" sobre todo en vías como la N-121-A, que soportan un volumen "importante" de camiones.En cuanto a la financiación necesaria para carreteras, Barkos ha manifestado que "ningún grupo parlamentario tenemos la varita mágica" y ha considerado que "debe producirse un debate sobre el modelo de financiación en la misma senda de Europa para adecuar las normas".Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha opinado que la solución "no está en fiar toda la suerte" al debate que se pueda dar en la comisión de trabajo que ha creado el Gobierno foral para abordar la situación de las infraestructuras viarias. Y ha considerado que la N-121-A es una de las "urgencias" a tratar.Según ha expuesto, "el debate y problema fundamental es de financiación y ahí habrá que establecer un debate". Y ha considerado que para la financiación "se puede estudiar vías concretas para generar nuevas ingresos, la vía fiscal o el estudio del paso del transporte internacional".La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez también ha defendido que Navarra "necesita una inversión importante de carreteras para que no ocurran hechos tan trágicos" como el del sábado y ha recordado que el próximo 28 de enero hay convocada una nueva reunión de la mesa de trabajo sobre carreteras.A su juicio, "una salida en la N-121-A podría ser prohibir el fin de semana de alguna manera que camiones de gran tonelaje puedan circular", pero ha remarcado que "todo eso es algo que se tiene que negociar dentro de la mesa de transportes, en la que estamos todos los grupos".