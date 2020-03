El Ejecutivo central está estudiando "alternativas" varias en el pago de alquiler

MADRID. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está "estudiando distintas alternativas" para ayudar a los colectivos más vulnerables en el pago del alquiler.

Preguntada por si el Gobierno está analizando una exoneración de dos meses en el pago de los inquilinos más vulnerables y golpeados por la actual crisis, Calviño ha subrayado que el Ejecutivo está trabajando en distintas medidas y estudiando además qué "daño colateral" podría tener una medida como la supresión del pago del alquiler.

Así, la vicepresidenta ha recordado que hay pequeños propietarios que tienen su vivienda en alquiler que dependen de estos pagos para vivir, una situación que no es comparable a la moratoria hipotecaria, donde el afectado es un banco y no un particular, ha recordado.

"Estamos viendo cómo podemos paliar la situación de las personas más vulnerables, no sólo en el alquiler, también en otros ámbitos (...) Tenemos que asegurarnos de que las medidas son efectivas, bien ajustadas, y que no tengan daños colaterales", ha señalado Calviño en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

La vicepresidenta ha subrayado que lo que "está claro" es que la crisis sanitaria "es ya una crisis económica y social", por lo que hay que tratar de que "dure lo menos posible" y procurar que las empresas y los ciudadanos "tapen lo mejor posible esta situación" para tener una base de cara a la recuperación.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno "está determinado" a ayudar a todo el mundo, pero especialmente a las personas más vulnerables, a las que ya se les ha proporcionado un "primer colchón" en las medidas hasta ahora aprobadas.

"Ahora tenemos que ver qué otras medidas son necesarias, no sólo en la lucha contra la crisis, sino para cuando empecemos a ver la salida de la crisis para que no tengamos una situación de mayor desigualdad después de este huracán que nos ha golpeado", ha añadido.