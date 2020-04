Sanidad aconseja hacer test a los servicios esenciales y a las personas vulnerables

madrid – La directora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, confirmó ayer que los enfermos cardiovasculares, respiratorios y personas de edad avanzada que presenten una afección respiratoria aguda tendrán la posibilidad de realizarse un test para detectar el coronavirus, aunque esta decisión se tomará "bajo criterio médico individual". "Hemos hecho varias modificaciones de los procedimientos de actuación y el criterio para establecer a quien se hace el test, además de a las personas que tienen cierta gravedad, y que son profesionales sanitarios, otro de los grupos a los que se recomienda hacer es a las personas vulnerables, que puedan tener una enfermedad cardiovascular o respiratorio, o edad avanzada", señaló en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

"Esto son grupos que son de los prioritarios para hacer test diagnósticos", no obstante, la experta del Ministerio de Sanidad recordó que esta prueba siempre debe hacerse con "un criterio médico individual".

La posibilidad de que personas vulnerables se realicen el test forma parte de la última modificación del protocolo Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que el Ministerio de Sanidad publicó el sábado. En él, además de a pacientes con infección respiratoria aguda que estén hospitalizados, o cumplan criterios de ingreso hospitalario, y al personal sanitario y sociosanitario, se incorpora que se realicen test para detectar la enfermedad a otros servicios esenciales que también presenten una afección respiratoria aguda, además de a personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas.

repunte de muertes Sierra realizó este anuncio tras comunicar, como hace a diario, los casos por coronavirus en España. Ayer los contagiados se elevaban a 166.019, lo que supone 4.167 más que el sábado, un total de 16.972 personas murieron (619 más en las últimas 24 horas) y el número de curados seguía siendo superior, se situaba ya en 62.391, el 6%, según los datos del Ministerio de Sanidad.

El número de fallecidos repuntaba después de que el sábado, con 510 muertos, diera su cifra más baja desde el 23 de marzo, hace 19 días, cuando se contabilizaron 462 fallecimientos. No obstante, el dato de ayer supone una bajada con respecto a los datos de hace una semana, cuando se notificaron 674 muertes. En UCIS y también el número de hospitalizados está en cifras del 2% y el 1%.

Sierra destacó ademásque la Atención Primaria será la "pieza clave" en el proceso de desescalada, posterior a la etapa actual de distanciamiento y confinamiento por el coronavirus. Para la directora del CCAES, la Atención Primaria "ha jugado un papel fundamental" en la lucha contra el coronavirus ya que ha hecho "todo" el seguimiento de todos los casos con seguimiento domiciliario.

En este sentido, la experta subrayó que han clasificado "a todos los posibles casos" y que han dado las indicaciones de aislamiento y de conducta. "No me cabe ninguna duda de que a partir de ahora van a ser la pieza clave", sentenció Sierra, destacando la importancia del "diagnóstico precoz y el aislamiento precoz", algo que, en su opinión, "solo puede girar alrededor de la Atención Primaria". Por ello, hizo hincapié en que ha tenido "un papel fundamental" hasta ahora para combatir el coronavirus y que "lo va a tener" en el proceso de desescalada.

En cifras

166.019

Contagiados

Del sábado al domingo se registraron 4.167 nuevos contagios en España.

16.972

Fallecidos

La cifra de muertos asciende

a 16.972, de los cuales 619 se registraron del sábado al domingo.

62.391

Curados

El total de recuperados asciende a 62.391 y 3.282 de ellas recibieron el alta del sábado al domingo.

Policía Nacional y Guardia Civil. Los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil advirtieron ayer que no bajarán la guardia ni relajarán los controles aunque hoy vuelva a estar permitida en algunas actividades la vuelta al trabajo, como la construcción, aunque con medidas de seguridad para evitar contagios. Tanto la comisaria principal de la Policía Nacional Pilar Allué como el general del Estado Mayor de la Guardia Civil José Manuel Santiago, dejaron claro que seguirán controlando que los ciudadanos cumplan con las restricciones impuestas ante la pandemia de la COVID-19. En la comparecencia telemática habitual desde el Palacio de la Moncloa del comité técnico de seguimiento del coronavirus, Allué recordó que hoy se reinicia labor en algunos sitios, pero esto "no es sinónimo de relajación". "No bajaremos la guardia, porque es por la salud de todos, por el bien de todos", apostilló.

interior no bajará la guardia

controles