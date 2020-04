"Lo más complicado, manejarte con el quita y pon del equipo de protección sin cometer errores"

pamplona – ¿Cuál es su especialidad y desempeño habitual en la Clínica?

–Soy alergólogo y mi trabajo habitual es pasar consulta, en la que atendemos también a pacientes con alergia respiratoria.

Ante la situación del covid, ¿qué papel y en qué áreas está trabajando?

–Estoy haciendo guardias en Urgencias, en el área covid. Atendemos pacientes con síntomas respiratorios, a los que les tomamos las muestras con hisopo para la detección del virus. También he tenido que ingresar a pacientes con neumonía en las plantas covid.

¿Cómo ha sido la adaptación?

–Al principio, con un poco de tensión porque habían pasado 26 años desde que no hacía una guardia. Era como volver a ser R1. Pero no he estado solo y con la ayuda de los otros médicos, enfermeras y auxiliares, ha sido más fácil de lo que pensaba. Lo más complicado es manejarte con el quita y pon del equipo de protección sin cometer errores.

¿Cómo o por qué decidió llevar a cabo el cambio de puesto?

–Porque en planta y en Urgencias empezaban a estar desbordados y pidieron gente. No podía permanecer de brazos cruzados.

¿Cómo ha sido su formación?

–Nos facilitaron un protocolo muy claro y completo, que se actualiza continuamente, y que me explicaron personalmente. Además, me enseñaron a ponerme y quitarme el equipo de protección. Siempre tienes delante una enfermera u otro compañero que te avisa si vas a cometer algún error al colocar o retirar el equipo.

Personalmente, ¿cómo está viviendo la situación?

–Con una mezcla de sentimientos. Por una parte, me produce desasosiego ver el sufrimiento de todos esos enfermos que están solos y me pregunto qué más podemos hacer por ellos. Además, la incertidumbre de la situación global es estresante. Y tengo miedo de contagiar a personas de riesgo. Por el contrario, es alucinante la actitud de entrega a los demás de tanta gente, que me inspira una enorme admiración. Si pudiéramos "contagiarnos" todos de esa actitud y mantener este espíritu en el futuro, y no volver a las andadas, después todo sería distinto.