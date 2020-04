Coronavirus: Navarra acumula 340 fallecidos tras registrar 24 muertes el último día

pamplona – En la última jornada de la que se disponen datos –concretamente se refiere entre las 21.00 horas del martes hasta la misma hora del pasado miércoles– la Comunidad Foral registró que 24 personas fallecieron con prueba PCR positiva por COVID-19, de los cuales nueve lo hicieron en el ámbito sanitario y quince en el comunitario extrahospitalario. Así, según los datos proporcionados ayer por el departamento de Salud del Gobierno foral, son ya 340 los navarros y navarras que han perdido la vida estando infectados por el nuevo coronavirus, si bien esta estadística no recoge la cifra de los que han muerto con síntomas compatibles con la enfermedad y no se les practicó la prueba diagnóstica. Asimismo, y al igual que la jornada anterior, la Comunidad Foral contabilizó el miércoles 102 nuevos casos positivos por coronavirus –seis más que los registrados el martes, cuando hubo 96–, lo que supone un incremento de un 2,4% respecto del total de casos acumulados –cifra similar a la del día precedente, que fue del 2,3%–. No obstante, como destacó el departamento de Salud, "se confirma la bajada de hospitalizaciones y pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)".

Desde ayer, el Gobierno de Navarra, tras cruzar los sistemas informativos de los departamentos de Salud y Derechos Sociales que reportan datos al Ministerio de Sanidad, incorporará a su registro global de muertes confirmadas los casos de fallecimientos de personas con prueba PCR positiva tanto si se producen en hospitales como en residencias, lo que da un acumulado unificado de 340. De esta manera, según explicó Salud, la Comunidad Foral "se acompasa con la actualización del sistema de cuantificación que están realizando otras autonomías en conexión con la información estadística estatal".

Hasta ahora, la cifra de personas fallecidas que cada día se trasladaba al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad desde el Instituto de Salud Pública y Laboral del Navarra se refería a fallecimientos que, con prueba PCR positiva, se producían en el ámbito hospitalario, al margen de su procedencia. Derechos Sociales, por su parte, reportaba los datos de muertes confirmadas de personas residentes sumando las que morían en la propia residencia y las que lo hacían tras ir al hospital, según fuentes de las diferentes residencias.

Así, con el propósito de "dar un paso más en la coordinación de las diferentes fuentes de información", el Ejecutivo foral ha decido ofrecer la cifra global de fallecidos por COVID-19 con PCR positiva tanto en el ámbito hospitalario como en el extrahospitalario, que asciende a 340, de los cuales 261 han perecido en hospitales, incluyendo los casos de personas que provenían de residencias –9 más que el martes– y 79 en el espacio no hospitalario –15 más–. Desde hoy, el Gobierno ofrecerá esta cifra a diario por los cauces y formatos habituales con el mismo corte horario que el conjunto de datos para poder mantener a partir de ahora "una comparativa más ajustada y real", aclaró Salud. No obstante, como reconoció el director del CCAES, la cifra real de las personas que han fallecido por este virus va a ser "difícil" de conocer".

3.163 casos activos En cuanto a la evolución de la pandemia, con los 102 nuevos casos confirmados el último día son ya 4.348 el total de contagiados registrados en la Comunidad Foral. De ellos, un total de 1.752 –el 40,3%– han necesitado hospitalización, de los cuales 468 la requieren en el momento actual. Sin incluir la modalidad asistencial de hospitalización domiciliaria, un total de 367 pacientes se encuentran ingresados en planta, de los cuales 59 están recibiendo cuidados intensivos –el día anterior eran 62 personas en esta situación– y, por tanto, se encadenan diez días consecutivos sin que ninguna persona requiera ingreso en UCI. Además, desde que se iniciara la epidemia, un total de 1.033 pacientes han recibido el alta hospitalaria –43 en la última jornada–. Además, 845 personas han superado la enfermedad, de las cuales 37 lo hicieron el último día.

Actualmente, Navarra contabiliza 3.163 casos activos de coronavirus, cifra que no tiene en cuenta las personas fallecidas –desde ayer tampoco las de residencias– ni las que han recibido el alta epidemiológica. De ellas, el 11,6% se encuentra hospitalizado en planta (308) o UCI (59), el 3,2% en hospitalización domiciliaria y el resto, en seguimiento domiciliario.

25 nuevos casos en profesionales En cuanto a los casos positivos en profesionales del sistema sanitario navarro, público y privado, se han registrado 25 casos nuevos en el último día, de manera que la infección ha afectado a 654 profesionales de un colectivo de unas 15.000 personas, aproximadamente; o, lo que es lo mismo, el 4,3% de la plantilla.

tras 45 días de ingreso en la uci del chn

pasa a planta la primera ingresada

Evolución positiva. El pasado miércoles salió de la UCI del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) a una habitación en planta la primera paciente que ingresó con COVID-19 confirmado el pasado 29 de febrero. La mujer, de 39 años y residente en Pamplona, ingresó "grave" aquejada de una neumonía grave y dio positivo en la analítica de PCR para infección por coronavirus. Ha permanecido 45 días en la UCI. La paciente había regresado un día antes de un viaje de 5 días a Bélgica y ese día por la tarde acudió por su propio pie a Urgencias del CHN. Ante la seriedad del cuadro clínico fue activado el protocolo para sospecha de coronavirus y fue aislada.

