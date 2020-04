Otra jornada negra con 16 muertes y los contagios se estabilizan

PAMPLONA – Navarra mantiene la estabilización en el crecimiento de nuevos casos de positivos por COVID-19, y en las últimas 24 horas se registraron un total de 79 nuevos casos, lo que supone un 1,7% más respecto al total de casos acumulados hasta domingo. Además, según datos del Departamento de Salud, se registraron 131 nuevas altas epidemiológicas y 16 defunciones. Desde que se iniciara la epidemia, la cifra total de contagiados en la Comunidad Foral de Navarra se sitúa en 4.735, de los cuales 3.227 son casos activos, 68 menos que el domingo. Además, 13 pacientes más que en la jornada anterior requirieron de hospitalización.

La cifra total de fallecidos por COVID-19 registrados en Navarra se sitúa en 385 tras las últimas 16 defunciones registradas en las últimas horas. Según informó Salud, de ellos, 281 se han contabilizado en hospitales y 104 en el espacio no hospitalario. El rango de edad de los 385 fallecidos oscila entre 26 y 104 años con una edad media de 82 años. Navarra ofrece ya desde final de esta semana el dato integrado de fallecimientos en ámbito sanitario y sociosanitario (residencias) tras la reciente unificación de sistemas de información interdepartamental, en conexión con el Ministerio de Sanidad, un proceso aún en fase de ajuste.

68 casos activos menos Según los últimos datos facilitados por el Gobierno de Navarra, la Comunidad Foral cuenta con 3.227 casos activos, –cifra que no tiene en cuenta las personas fallecidas ni las que han recibido el alta epidemiológica– lo que supone 68 casos menos que ayer. El Departamento de Salud, no obstante, consideró ayer que, al margen de este dato estadístico, epidemiológicamente "es prematuro extraer una conclusión sobre el techo de la epidemia" ya que, además del efecto "dientes de sierra" hay más variables que intervienen como el incremento del número de pruebas sobre diferente población, etc. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra emitirá hoy su boletín epidemiológico semanal y sus representantes comparecerán para valorar estos y otros extremos desde la máxima cautela, pero ayer adelantaron que "es necesario confirmar la tendencia y su registro a lo largo de los próximos días para tener una mayor seguridad y perspectiva".

A lo largo del último día se han registrado 131 nuevas altas epidemiológicas, lo que eleva la cifra total de personas curadas en Navarra a 1.123. El total acumulado de pacientes hospitalizados se sitúa en 1.856, 13 más que ayer, de los cuales 128 han requerido ingreso en UCI. De los casos activos, 266 pacientes se encuentran hospitalizados en planta, 53 en UCI y 91 en hospitalización domiciliaria. El 87,3% restante se encuentra cursando la enfermedad en sus domicilios con sintomatología leve.

Finalmente, en cuanto a la evolución de la epidemia por Zonas Básicas de Salud, según el desglose facilitado por el Gobierno de Navarra, los barrios de Pamplona Azpilagaña y San Juan y la Zona Básica de Tafalla son los que más positivos acumulan. Dichos datos son relativos al Sistema Sanitario Público, al que faltaría incorporar los datos de los centros sanitarios privados.