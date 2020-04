La jueza decana de Pamplona propone celebrar juicios a través de videollamadas

pamplona – La jueza decana de Pamplona, Mari Paz Benito, ha elaborado un escrito comunicado ayer a los principales actores de la Justicia navarra en el que propone la celebración de juicios, vistas y señalamientos a través por medio de videollamadas que se llevarían a cabo a través de la aplicación Skype. De este modo, la decana, que cuenta con el respaldo de varios de sus compañeros, afirma en su comunicado que la medida es de carácter voluntario y, por lo tanto, no se obligará a ningún ciudadano a través de su representación legal a someterse a ella. Tampoco se le impone la medida a ningún juez ni magistrado.

Recalca la decana que se pretende el máximo respeto a las garantías y derechos de los ciudadanos y que con esta fórmula entiende que se salvaguardan de modo efectivo los derechos y garantías de las partes sin merma alguna y que el proceso sea justo. El escrito ha sido remitido al TSJN, al fiscal superior y a los colegios de abogados y procuradores para que se tome en consideración y está previsto que en los próximos días se realicen las pruebas técnicas necesarias para comprobar si el sistema procesal y telemático del Palacio de Justicia es compatible con este tipo de aplicaciones. Por experiencias previas, por ejemplo, con testigos o procesados que se encuentran fuera del país y a los que no se puede citar por el sistema de videoconferencia oficial, el sistema de videollamadas ha funcionado correctamente.

La propuesta pretende de algún modo activar las vistas orales cuanto antes, para que la respuesta judicial sea ágil y que el atasco que se va a producir en la Justicia –que actualmente sigue en suspensión de plazos de notificaciones– tenga salida inmediata. El colapso se presume terrible en varias jurisdicciones y se están explorando todas las vías para sacar trabajo adelante en las próximas fechas. Habida cuenta de las reducidas dimensiones de algunas salas de vistas, en las que no se podrían mantener las distancias de seguridad de dos metros, y de que el Palacio de Justicia no puede albergar el tránsito de ciudadanos que hasta ahora era habitual en la sede (pasaban 100.000 personas al año por el edificio), los jueces están tratando de proponer alternativas ante los cambios que se les vienen en el modo de trabajo. El aforo de la sede judicial se va a limitar y no se podrán celebrar, a buen seguro, tantos juicios al día como se hacían antes y requerirán de más espacio temporal entre la celebración de uno y otro, y tampoco serán tantos los juzgados que puedan señalar vistas al mismo tiempo.

Benito propone que se sigan tramitando aquellas causas en que las partes están personadas, de modo que podrían comparecer en el despacho de sus respectivos letrados (o donde se considere más conveniente) sin necesidad de acudir al Palacio y se mantendría el contacto por medio de Skype. Por esta vía, añade, "podrían celebrarse las audiencias previas en civil, y en general aquellos juicios o vistas de cualquier orden jurisdiccional que por no referirse a un elevado número de intervinientes se considere conveniente. En caso de existir testigos o peritos, el órgano judicial acordarán lo que se considere procedente para recibirles declaración, bien a través de Skype o compareciendo en el juzgado". También se añade que el Ministerio Fiscal pueda asistir al juicio a través de la videollamada, o asistiende a la sala o despacho. Esta medida, según el documento, "permite la celebración de los juicios sin necesidad de acuidr al Palacio, permite que cada órgano judicial continúe con una agenda de señalamientos en términos similares a los anteriores a la pandemia, deja libres las salas de vistas más amplias para los casos en que realmente es necesario y permite concentrar el aforo del edificio en las personas que realmente necesitan acudir al mismo". Benito ya advierte de que en caso de que la experiencia no sea aceptada, el procedimiento judicial seguirá en suspenso en los términos que fueron acordados por el Real Decreto. Detalla que en el caso de Juzgados de lo Penal "puede resultar conveniente dar un previo traslado a la Fiscalía y partes personadas por si fuera posible alcanzar una conformidad de modo que pudieran concentrarse en una sola mañana estos juicios".

COLEGIO DE abogados En respuesta a tal propuesta, la decana del Colegio de Abogados, Blanca Ramos, advirtió de que las consecuencias de esta decisión son "trascendentes, por la forma en que se respetarían las garantías del procedimiento y los principios de cada orden jurisdiccional (oralidad, publicidad, inmediación, concentración, contradicción). La decisión no ha tenido en cuenta el parecer del Colegio. "Exigiremos el máximo respeto a los derechos y garantías de la ciudadanía, a los principios esenciales de los procedimientos y también la igualdad de armas y de trato con respecto a los intervinientes en los procesos judiciales".