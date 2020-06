Navarra registra un repunte de casos

Navarra ha registrado en las últimas 24 horas un repunte en el número de casos de COVID-19, ya que se han contabilizado 21 nuevos positivos, ha informado la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin.

Se trata, ha explicado en la presentación de la campaña "Metro y medio, la medida de tu compromiso no cambia", de un aumento de casos producido por relaciones familiares y sociales y "no en el contexto afortunadamente de centros sanitarios o sociosanitarios, donde llevamos a cabo unas medidas preventivas muy intensas".

Induráin ha indicado que, en concreto, este aumento de casos obedece a un seguimiento de los contactos de positivos anteriores. Así, de los 21 casos nuevos, 12 corresponden al estudio de contactos en una zona del norte de Navarra y en la Comarca de Pamplona.

La consejera ha hecho un llamamiento a la solidaridad, "a la responsabilidad tanto individual pero también colectiva. Metro y medio es la medida del compromiso pero también es la medida de la solidaridad y de la responsabilidad".

"Estamos en una situación que es frágil, en la que todos estamos trabajando, concienciando y haciendo una detección precoz, pero es muy importante que no nos olvidemos de todo lo que hemos pasado y que entre todos apelemos a esta responsabilidad", ha declarado.

Tras señalar que se trata de un aumento de casos, que "no se considera rebrote", Induráin ha apuntado que la movilidad "qué duda cabe que va unido" a este repunte de casos, aunque también hay otros aspectos a tener en cuenta como la existencia de más riesgo en espacios cerrados. Has pedido en ese sentido que "seamos responsables en el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener la distancia".

Sobre el riesgo que pueda haber en Pamplona el próximo 6 de julio, la consejera ha destacado que "va a ser tarea de todos el que seamos solidarios, que tengamos este compromiso y seamos responsables", ya que "tenemos que evitar aglomeraciones y relacionarnos evitando riesgos".

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha incidido en la necesidad de mantener la distancia física de seguridad para evitar la propagación del virus y en la importancia de vivir la nueva normalidad "sin miedo, pero con respeto al virus".

"Espero y deseo que el tránsito por la nueva normalidad lo sea en positivo y que vayamos recuperando nuestra vida entendiendo siempre que tenemos que vivirla con otras reglas de juego", ha insistido. Al respecto, ha recordado que, frente al miedo "que paraliza", el respeto "permite seguir avanzando, pero con precaución y prudencia".

Chivite ha observado los dos grandes mensajes que se han colocado en la fachada del Palacio de Navarra para concienciar a la ciudadanía sobre la situación vivida y la importancia de no repetir acciones que lleven a la Comunidad al punto de partida.

Las acciones presentadas este viernes se inscriben dentro de la campaña del Gobierno de Navarra "Dos metros, la medida de tu compromiso", que ha sido reformulada con el nuevo lema "Metro y Medio, la medida de tu compromiso no cambia", de acuerdo con la nueva normativa que establece la distancia mínima en 1,5 metros entre personas no convivientes.

El nuevo lema estará presente, a partir de este lunes, en cartelería, prensa, medios digitales, radio, televisión y revistas locales. También circulará por las redes sociales del Gobierno de Navarra (Twitter, Facebook y Youtube).

Además de en el Palacio de Navarra, el mensaje estará visible en grandes pancartas en los edificios A y B del Complejo Hospitalario de Navarra, en el Parlamento de Navarra, en la Delegación del Gobierno, en las plazas consistoriales de Pamplona y Olite y en la Casa del Reloj de la Plaza de los Fueros de Tudela. También se han sumado a la iniciativa medio centenar de entidades locales que mostrarán carteles de menor tamaño.

La campaña quiere prestar especial atención a la población joven, de ahí que el Instituto Navarro de la Juventud haya lanzado unas acciones concretas a través de su cuenta de Instagram. A través de "stories", publicaciones en la galería y "posts" patrocinados, se difundirán ilustraciones con ejemplos de cómo mantener el metro y medio de distancia en diferentes situaciones cotidianas.

Además, se animará a los jóvenes a enviar sus propias imágenes o vídeos en las que muestren cómo calculan su metro y medio de distancia entre familiares y amigos.