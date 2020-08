La Universidad de Navarra sancionará al alumnado que haga fiestas en pisos

Tomás Gómez-Acebo, vicerrector de Alumnos de la Universidad de Navarra, ha enviado una carta al alumnado en la que se informa de que se sancionará a cualquiera que mantenga comportamientos irresponsables que puedan hacer peligrar la salud en el centro educativo, como la realización de botellones o fiestas en pisos.

"¿Merece la pena tirar todo esto por la borda organizando una fiesta en un piso o haciendo una reunión de compañeros? Velaremos por el cumplimiento de la normativa preventiva que resulte de aplicación fuera del campus, según lo requerido por las autoridades en el ejercicio de sus competencias y las disposiciones legales vigentes. En las actuales circunstancias, la mera organización de una fiesta estudiantil podría tener graves consecuencias jurídicas y académicas, aunque sea fuera del recinto universitario". La Universidad ha habilitado un número de teléfono para denunciar conductas irresponsables, el 948 174448.

"Las sanciones a los alumnos irán desde unas pocas horas de voluntariado vigilando que se cumplan las medidas de seguridad en el campus, hasta la expulsión durante unos meses, si es una irresponsabilidad muy grave que pone en peligro la salud de todos", ha explicado Gómez-Acebo en una entrevista concedida a Cadena SER.

"No queremos ser un estado policial, unos buscadores de eventos. Esto no va a ser un gran hermano que esté vigilando todo, pero cuando tengamos noticias de algo, actuaremos, porque lo que toca ahora es mantener reuniones pequeñas y con distancias. No queremos que la Universidad tenga que cerrar por los comportamientos irresponsables", recalca el vicerrector. "Este centro ha invertido mucho dinero y trabajo en preparar nuevos espacios para la docencia y en medidas de prevención para que los estudios puedan continuar en las mejores condiciones".

La Universidad Pública de Navarra, por su parte, se ha sumado a los llamamientos que han realizado diversas instituciones apelando a la responsabilidad durante la pandemia.