Gimeno instó a no aumentar el absentismo escolar ya que la educación es "un derecho básico del alumnado"

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, a través del consejero Carlos Gimeno, abogó por "no aumentar los índices de absentismo", recordando que la ausencia de alumnos que deben estar escolarizados provocará la aplicación de los protocolos de absentismo establecidos en la normativa. Así lo puso de manifiesto ayer durante una reunión mantenida con directoras y directores de centros de enseñanza públicos y privados de toda la Comunidad Foral para abordar el inicio del curso escolar 2020-21.

En esta línea, ante las dudas al respecto del "presumible absentismo que se puede producir en algunas familias" por parte de los equipos de dirección, el consejero indicó que se está a la espera de lo que determinen los servicios jurídicos del Estado en un informe solicitado al respecto por el ministerio de Educación y de Formación Profesional.

No obstante, Gimeno reiteró que en los casos de absentismo de alumnos en etapas educativas obligatorias –el ciclo de educación Infantil no lo es– Navarra aplicará el protocolo ordinario de absentismo. "No podemos dejar de poner en marcha actuaciones cuyo objetivo es preservar el derecho del alumno a participar en la vida educativa", insistió el consejero.

El Departamento de Educación recordó asimismo a los directores y directoras que las plazas educativas de sus alumnos han sido adjudicadas en concurrencia con otros alumnos y que son plazas financiadas "con el dinero y el esfuerzo de todos los ciudadanos a través de sus impuestos". "El derecho básico es el del alumnado a ser escolarizado y es un asunto que está dentro del ámbito de la protección del menor", manifestó Gimeno.

Así, el consejero reiteró que "el esfuerzo común de la Administración, los centros educativos y las familias es garantizar la máxima seguridad en las aulas" e instó a "no aumentar los índices de absentismo".