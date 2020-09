El alumnado solo podrá desinfectar sus pupitres y sillas con agua

Un aula del IES Navarro Villoslada, con una raya azul abajo que el profesor no debe traspasar.

Pamplona – La mayoría de centros escolares había propuesto que sus alumnos y alumnas participasen en las tareas de desinfección para que tomasen conciencia de la situación actual y de paso quitar carga de trabajo al personal de limpieza, tan solo desinfectando las mesas, sillas y material que manipulen. No obstante, desde Salud Pública se comunicó a los centros que los menores de edad no pueden manipular productos de desinfección por razones de toxicidad, tan solo podrán limpiar las mesas y sillas con agua.

Los centros no entienden muy bien esta decisión, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las clases de laboratorio también se usan productos tóxicos, siempre con precaución. "Se trata de concienciar a los alumnos y también de que ellos mismos se protejan limpiando lo que usan. No es entendible que solo se permita limpiar con agua, eso no sirve para desinfectar nada", apuntó Alberto Arriazu, director del IES Navarro Villoslada.