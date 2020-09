Gimeno llama a confiar en la comunidad educativa

pamplona – El consejero Carlos Gimeno trasladó ayer a las familias un mensaje de "confianza" en la comunidad educativa. "Volver al colegio siempre es una buena noticia y entre todos tenemos que construir el sentimiento de confianza para que el sistema educativo tenga seguridad, prevención e higiene pero también las cotas de calidad de siempre", sostuvo Gimeno, quien defendió la enseñanza presencial por "favorecer la equidad". El consejero aseguró que Navarra tiene un sistema educativo de calidad y "hemos trabajado para tener las mejores garantías de seguridad, prevención e higiene". En cuanto a la comunicación de casos en los colegios, el consejero afirmó que va a "preponderar la información clara, veraz y directa para si se diese algún caso positivo, evitar la rumorología. Tras reconocer que no el riesgo cero no existe, Gimeno afirmó que informes de Salud Pública dicen que "los niveles de seroprevalencia en menores son más bajos, que no contagian tanto y que los síntomas no son tan acusados".