Amplia respuesta en Leitza al cribado de la covid con más del 70% de participación

leitza – Más del 70% de los vecinos y vecinas de Leitza mayores de 15 años han solicitado cita previa para realizar pruebas PCR en el dispositivo de cribado epidemiológico habilitado este fin de semana en esta localidad dada la alta incidencia de la covid-19 registrada durante los últimos días, con una tasa de incidencia de 8,95 casos por cada 1.000 habitantes. Es más que el doble que en el área de Tudela, con el 55% de los casos que hay en la actualidad en Navarra. Estaban llamadas 2.500 personas, de las que ayer a las 17.00 horas se habían apuntado 1.780 personas a las que hay que sumar las realizadas en el estudio de contactos de las personas contagiadas. Además, las personas que todavía no han solicitado su cita lo pueden hacer llamando al teléfono 648 83 33 02. Las pruebas comenzaron ayer y continuarán hoy, de 9.30 a 20.30 horas.

"Se ha citado a 144 personas cada hora, que vienen de manera ordenada", explicó la consejera de Salud, Santos Induráin, que visitó ayer Leitza, acompañada del director general de Salud, Carlos Artuondo, que destacaron la colaboración e implicación del Ayuntamiento de esta localidad y la responsabilidad de la población leitzarra. "El Ayuntamiento está colaborando con administrativos, concejales y personal voluntario que ha establecido circuitos para evitar cruces en las entradas y salidas del polideportivo", destacó la consejera. "Esta coordinación responde también al interés del departamento de que toda la acción durante esta pandemia cuente con las autoridades locales para que sea lo más eficaz posible. El ejemplo de Leitza es fabuloso", aseguró.

DISPOSITIVO Con orden y sin aglomeraciones, cientos de personas pasaron ayer por el polideportivo, dónde un equipo de profesionales de la unidad covid perteneciente al Servicio de Urgencias Extrahospitalarias se encargó de la toma y gestión de las muestras. Eran cuatro líneas de cribado, integradas cada una con una enfermera, un técnico de emergencias sanitarias, un administrativo del SNS y otros del Ayuntamietno de Leitza, 16 personas en total. Además de este grupo operativo, participan en la coordinación del dispositivo Pilar Sola, jefa de sección de covid; Pablo Olorón, jefe de la unidad covid del SUE y Susana Miranda, subdirectora de Atención Primaria de Navarra Norte. Los resultados se comunicarán posteriormente por SMS, en el caso de resultar negativo, o bien por llamada telefónica, si es positivo, del modo en que se viene haciendo habitualmente tras la realización de las pruebas PCR.

Por otro lado, la consejera recordó que desde el jueves y con una duración prevista de 15 días, revisables a lo largo de este periodo, se han tomado una serie de medidas restrictivas recogidas en una orden foral. Se centran fundamentalmente en la limitación de aforos en establecimientos de hostelería y restauración, en los que no se puede superar el aforo del 50% en el interior del local, que, además, debe realizarse únicamente en mesas, manteniendo la distancia interpersonal entre clientes. Además, la ocupación máxima de las mesas o grupos de mesas es de seis personas. Las terrazas pueden ocuparse a un máximo del 75% del aforo. En parques infantiles y zonas de uso público, los grupos de personas no podrán ser superiores a las seis personas, excepto en el caso de convivientes. Además, se recomienda que las reuniones sociales de carácter privado no superen el número de seis personas, excepto en el caso de convivientes en el mismo hogar.

También se incluye la suspensión de la actividad y cierre de sociedades y peñas, así como las recomendaciones para restringir el número de personas en las reuniones sociales de carácter privado. "La incidencia acumulada las dos últimas semanas era la más alta de Navarra y con diferentes grupos de edad. La decisión se adoptó de manera conjunta con el Ayuntamiento tras evaluar los indicadores epidemiológicos", explicó Induráin.

AUZOLAN "Estamos llevando a cabo un auzolan muy grande en Leitza. Entendemos que hacerse las pruebas es la manera más solidaria y responsable de actuar en este momento", señaló el alcalde de Leitza, Mikel Zabaleta, que volvió a incidir en la actitud responsable de la población. Una nueva prueba de ello es la alta participación ayer. "Esperamos que con las medidas que ha adoptado el Gobierno de Navarra junto con el Ayuntamiento de Leitza además del cribado sirvan para controlar la situación cuanto antes y podamos parar la transmisión que se estaba dando", observó.

Con sólo 18 casos durante cinco meses, número que se ha multiplicado por tres estas dos últimas, semanas, 36 en total tras sumarse ayer un nuevo contagio, el alcalde recordó que durante el confinamiento se llevaron a cabo numerosas iniciativas solidarias. "Nos cuidamos todos muchos y este fin de semana también nos estamos cuidando mucho. Y sigue ese ánimo de salir todos juntos de ésta", destacó.

nuevas restricciones

calles y bares, a medio gas

Preocupación. Entre los y las leitzarras había ayer preocupación, sobre todo porque la mayoría de la población ha sido muy cuidadosa y ha aplicado en su día a día las medidas sanitarias. Pero como decían unas jóvenes, no se puede bajar la guardia en ningún momento. Así, también se han tomado muy en serio las nuevas restricciones, e incluso van más allá, y ayer en los bares y terrazas apenas había clientes, tampoco niños y niñas jugando en los parques. "Nos están salvando los turistas", apuntó Mikel Zabaleta, de Adur Taberna. "Se nota que estos días anda menos gente, sobre todo en el interior de los bares", señaló.

"Leitza es un ejemplo fabuloso de colaboración con las autoridades locales" santos induráin Consejera de Salud