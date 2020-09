"La situación en hospitales de Navarra es muy soportable"

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha recalcado que "no contemplamos a día de hoy un escenario de confinamiento" generalizado, aunque sí ha indicado que "acciones concretas, en espacios concretos, se podrían tomar en función de la situación".

En esta situación ha enmarcado las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo foral respecto al Covid-19 para "reducir el número de contagios" e ingresos. En este sentido, ha asegurado que la situación en la red hospitalaria de la Comunidad foral es "muy soportable, nada parecido a lo que ocurrió en los meses de marzo y abril", si bien ha reconocido que "la tendencia de crecimiento nos preocupa y nos ocupa".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha destacado que la evolución de los casos y el índice de letalidad e ingresos durante los primeros meses de la pandemia "no se produce ahora mismo en esta segunda fase, donde hay un incremento de casos positivos pero para nada la misma repercusión a nivel de ingresos y en el índice de fallecimientos".

PRESUPUESTOS DE NAVARRA

NAVARRA, "A LA CABEZA DEL ESTADO" PARA VOLVER AL ESCENARIO PRE-COVID

hasta que se produzca una solución estructural, que viene de la mano de una vacuna", ha remarcado el vicepresidente, que ha añadido que "mientras tanto la principal vacuna somos todos y cada uno de nosotros, manteniendo de una manera intensa las directrices sanitarias".Remírez ha asegurado que el Gobierno afronta la negociación del proyecto de Presupuestos Generales de Navarra de 2021 "con la mano tendida" y ha opinado que "estamos recibiendo de los grupos políticos una respuesta de responsabilidad y comprensión" ante la situación actual.En este sentido, ha esperado el "máximo consenso y, a ser posible, un apoyo unánime" de cara a los presupuestos del año que viene, y ha confiado en tener "reciprocidad del resto de grupos políticos".El vicepresidente ha destacado que "hay unas situaciones de incertidumbre que hace que tengamos la imposibilidad de ser tan finos a la hora de definir los escenarios a corto y medio plazo". No obstante, ha resaltado que los escenarios realizados por el Gobierno de Navarra para 2020 y 2021 "han sido avalados por la AIREF" lo que "nos da una base de rigor para trabajar".Según ha explicado, en estos momentos el Departamento de Economía y Hacienda trabaja para definir el techo de gasto. Al respecto, ha apuntado que "hay varias incertidumbre" entre ellas la cifra de los fondos europeos con la que contará la Comunidad foral y si los criterios para el reparto de estos fondos computarán en el déficit, "que parece que no".A este respecto, Javier Remírez ha resaltado que "percibimos desde el Gobierno de Navarra cierta responsabilidad" en las distintas formaciones políticas a la hora de afrontar esta situación.Javier Remírez ha afirmado que "estamos ante un incremento de la actividad y la recuperación intensa" y ha indicado que, según los escenarios que maneja el Ejecutivo foral y diversos estudios, Navarra está "en posición de cabeza de las comunidades del Estado acerca de la recuperación de la situación pre-Covid".En este sentido, ha afirmado que la Comunidad foral tiene una estructura económica que "nos favorece o nos perjudica dependiendo de la situación". Así, ha resaltado el "alto peso del sector industrial, en torno al 28-30% del PIB" y "que tenemos casi el 50% de nuestro PIB que mira a la exportación; por tanto somos muy sensibles a lo que ocurre en los principales mercados exteriores a los que se dirige nuestra economía, como centro Europa, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido", en los que "estamos viendo signos de recuperación".El vicepresidente ha subrayado que "no estamos ante el escenario que teníamos cuando aprobamos los presupuestos en febrero de este año", sin embargo, ha resaltado que "estamos en un escenario de recuperación" y no como "hace 10 años, en un escenario de permanente recesión".Así las cosas, ha remarcado que el Gobierno de Navarra tiene "prioridades muy claras". "Vamos a trabajar por seguir luchando contra la pandemia, por fortalecer el desarrollo económico y social, y por no dejar a nadie atrás", ha recalcado.