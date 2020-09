Los servicios de Urgencias están ya al borde “de la saturación”

madrid – La pandemia de coronavirus, que ha provocado más de 600.000 contagios, ha acabado con la vida de 30.000 personas en España y ahora vive una segunda ola, sigue azotando con fuerza Madrid, que acumula un tercio de los 3.022 nuevos contagios de las últimas 24 horas, seguida de Navarra y la CAV, donde "los servicios de Urgencias se encuentran al borde de la saturación", advierten los médicos. Según los datos facilitados por las comunidades a Sanidad ayer, a excepción de Cataluña, que no actualizó sus cifras por "problemas técnicos", ayer se contabilizaron 9.437 nuevos casos. Madrid anotó en el último día 1.207 nuevos positivos, mientras que Navarra sumó 302 nuevos casos y la CAV 270. También Madrid se sitúa en el primer puesto en defunciones, ya que acumula 115 de los 303 fallecidos registrados en los últimos 7 días, con Andalucía en segundo puesto, con 48, y Castilla y León en el tercero, con 31.

Los nuevos brotes mantienen ingresados a 9.752 enfermos de covid (708 más que el lunes), de los que 1.273 están en UCI (116 más). Así, la ocupación se mantiene en el 8,5% de las camas hospitalarias, y en la última jornada se produjeron 1.229 ingresos y 1.035 altas. Los ingresos generaron una presión asistencial desigual en las comunidades, con Madrid a la cabeza al continuar en el 21%, mientras que otras siete regiones se sitúan por encima de la media. Se trata de la CAV, Aragón, Baleares y Castilla-La Mancha, que están en el 12%, La Rioja en el 11%, Murcia, en un 10% y Castilla y León, en el 9%. Ante estas cifras, los médicos de urgencias confirmaron que España se encuentra ante "la segunda ola" de la pandemia y que los servicios de Urgencias se encuentran "al borde de la saturación".

Lo advirtió el vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Pascual Piñera, durante su intervención en el I Congreso Nacional covid-19, en el que aseguró que las Urgencias se encuentran "tensionadas", porque deben atender a todo tipo de pacientes, "tanto a los covid-19 como al resto". Por ello, se mostró partidario de que todos los servicios de Urgencias se configuren como circuitos covid, dada la amplitud de síntomas que puede presentar un paciente con coronavirus.

los ensayos clínicos, en marcha Entretanto, en los hospitales madrileños de La Paz y La Princesa comenzaron ayer a administrar a un grupo de voluntarios las primeras dosis de la vacuna contra la covid que desarrolla la farmacéutica estadounidense Janssen, cuyos primeros resultados sobre la generación de anticuerpos frente al virus se prevé que se conozcan en unos cuatro meses. En este primer ensayo clínico que se hace en España participan 550 voluntarios, entre jóvenes y adultos, de tres países, de los cuales 190 corresponden a España (40 en Valdecilla, Santander, 75 en La Paz y 75 en La Princesa).

Por otro lado, ayer se conoció que la aplicación de rastreo de contagios Radar COVID ha superado ya los cuatro millones de descargas y ya está en 13 comunidades autónomas.

unión europea

"la situación en españa me preocupa"

El Estado sigue siendo zona de riesgo para Alemania. El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, se mostró ayer preocupado por la situación de la pandemia en España. "La situación en España me preocupa", reconoció Spahn, quien apuntó que "no hay muchos otros países en la Unión Europea que adoptasen medidas tan duras para controlar la primera ola" de la pandemia. "No puedo decir qué pasa", afirmó. España continua siendo uno de los países para los que ya está vigente una advertencia de viaje específica, porque está clasificado como zona de riesgo debido a la cifra acumulativa de nuevos contagios.