Forrados para siempre

Ignacio Escolar y Pedro Águeda, miércoles 4 de noviembre, eldiario.es: "Juan Carlos I utilizó a un teniente coronel como presunto testaferro del dinero transferido por un millonario mexicano". Según parece, "Nicolás Murga Mendoza, ayudante de campo del rey emérito hasta pasar a la reserva, es el testaferro del dinero que el millonario mexicano Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para gastos personales". insurgente.org, el día anterior: "Capitalismo con rostro humano; estas son las fortunas oficiales de cinco personajes siniestros". Directo al mentón: "En total, la riqueza de las 100 máximas fortunas de España en 2020 suma 130.505 millones de euros. Las cinco primeras fortunas de la lista suman 72.600 millones y suponen el 55,6% del total". La cosa, pues, estaba que ardía ese augusto 3 de noviembre.

Luis Gonzalo Segura, RT, ese mismo día: "Más millones para el Rey de España y los militares en plena crisis sanitaria y económica". Y la conclusión no le va a la zaga: "Que esto acontezca con dos partidos oficialmente republicanos y progresistas en el poder en mitad de una de las crisis más terribles a las que se ha enfrentado el país, que se aumente el gasto presupuestario de Defensa y la Casa Real, que se sigan comprando armas que en muchos casos no se necesitan, deja poco lugar a la duda de las posibilidades reales de cambio en España. España es irreformable".

Hasta hace un par de disgustos, la canción del amor fraterno en los distintos saraos era Amigos para siempre; visto lo leído en torno al reparto de la riqueza, ¿cuál será, a partir de ahora, el himno de moda?

Tren de vida real Elena Herrera, domingo 8, eldiario.es: "Las asignaciones que ha recibido Juan Carlos I, dentro y fuera del trono, han estado muy por encima de lo que cobran otras altas autoridades del Estado". Pese "a ello, estas remuneraciones no han sido suficientes para sufragar el desorbitado tren de vida de Juan Carlos de Borbón, tal y como ponen de manifiesto diferentes investigaciones periodísticas y judiciales". Las cosas claras, no solo para Elena Herrera: según el "informe económico realizado" recientemente "por Oxfam Intermón denuncia exactamente que la mayoría de empresas del Ibex 35 repartieron 9.500 millones a sus accionistas", informaba Hordago el martes día 10. Redacción de El Salto: "En este apartado, el oro, la plata y el bronce recaen en el Banco Santander, ACS y Repsol. El banco que preside Ana Botín opera en 14 paraísos fiscales a través de 176 sociedades. ACS lo hace a través de 98 filiales asentadas en once paraísos y Repsol, en 62 sociedades repartidas en diez países".

¿Cambio de pareja? Mejor€ volvamos a la pista. Todos juntos como uno solo al ritmo que marca el IBEX. David López Canales el 11 de noviembre en eldiario.es, en uno de sus viajes privados, Juan Carlos I, antes "de despegar de regreso a España, dos testigos bien relacionados con el régimen cuentan que el presidente kazajo despidió al monarca con un regalo inesperado: cinco millones de dólares en sendos maletines que sus propios guardaespaldas introdujeron en el avión español". Antonio Pérez Collado (Alkimia), Hordago, 15 de noviembre: "(€) a pesar de que la cuantía de tales retribuciones lleven años de congelaciones y recortes, los máximos dirigentes del FMI aprovechan cualquier aparición pública para cargar contra las jubilaciones y recomendar el abandono del sistema público como requisito, casi exclusivo, para superar las cíclicas crisis del modelo económico vigente".

Un ejemplo: "El más reciente de estos sermones neoliberales lo ha pronunciado la responsable de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, que ha advertido de lo peligroso que puede ser el acuerdo para subir el 0'9% las pensiones y los sueldos de los empleados públicos de nuestro país". "Al mismo tiempo ha aprovechado la receptividad de autoridades y medios para incidir en la necesidad de apoyos públicos a las empresas privadas y para reiterar la conveniencia de liberalizar el sistema de pensiones", concluye Pérez Collado.

Así pues, parece probable que, a finales de noviembre de 2020, contemos ya con un nuevo himno para las fiestas populares de2021: ¿Forrados para siempre?