El Estado prevé contar con el doble de las dosis que necesita para inmunizar a toda la población

El Ministerio de Sanidad prevé que España podrá contar con hasta 140 millones de dosis de vacunas contra covid-19 a través de los acuerdos firmados por la Comisión Europea (CE) con las distintas compañías farmacéuticas desarrolladoras. Así, el departamento dirigido por Salvador Illa calcula que se podrían realizar 80 millones de inmunizaciones en nuestro país, es decir, casi el doble de la población española (47,32 millones), según explican fuentes ministeriales.

Estas fuentes precisan que los contratos firmados por la Comisión Europea van a llegar hasta a 1.400 millones de dosis, unas 800 millones de inmunizaciones, ya que casi todas las vacunas desarrolladas hasta el momento, como las de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, constan de dos dosis. Por el momento, la candidata de Janssen es la única que se administraría en una sola dosis.

De esas 800 millones de inmunizaciones, a España le correspondería el 10 por ciento: 80 millones. El motivo, según estas fuentes, es asegurarse un número suficiente de vacunas en caso de que alguna de ellas no termine siendo aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), algo posible hasta que no se cuente con más datos definitivos. De la misma forma, en caso de que haya exceso de vacunas, se realizará su distribución hacia otros territorios no comunitarios.

En rueda de prensa este lunes, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha destacado que la idea es realizar compras anticipadas de las vacunas mientras se están desarrollando los ensayos clínicos. "El número total de dosis que se van a contratar con este proceso excede con mucho al de la población española. Tener un portfolio amplio asegura las posibilidades contar con una vacuna. Podría ocurrir que alguna de las vacunas no llegara a tener autorización", ha resaltado.

"No estamos comprando un medicamento ya fabricado, sino que estamos compartiendo un riesgo con las compañías que están desarrollando estos medicamentos. Si los ensayos clínicos son favorables y las agencias las autorizan ya habrá una gran cantidad de dosis fabricadas para empezar a administrar inmediatamente después", ha indicado, recordando que la Comisión Europea ya ha firmado cinco contratos para acceder a vacunas en desarrollo, mientras otras dos están en estados "avanzados" de negociación.

Por otra parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha defendido con rotundidad que el sistema sanitario español tendrá la capacidad suficiente para poder realizar esta vacunación masiva. "España tiene una experiencia enorme en la vacunación masiva, como la experiencia de la vacunación de la gripe en la que en siete semanas se han vacunado alrededor de 14 millones de personas. Tenemos una amplia red de Atención Primaria. Tienen capacidad para realizarlo. La capacidad del sistema es más que suficiente, y más sabiendo que las vacunas van a llegar progresivamente", ha añadido.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, avanzó este domingo que el plan de vacunación que se presentará en el Consejo de Ministros del martes contará con 13.000 puntos de vacunación para garantizar un "acceso equitativo a las vacunas" a través de la Atención Primaria

"Buena" evolución de la pandemia

Por otra parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que la evolución de la pandemia de covid-19 "es buena" en España, gracias al descenso sostenido de casos observado en las últimas semanas, y ha celebrado que "se está empezando a observar una estabilización e incluso un ligero descenso" en el número de fallecidos.

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 25.886 nuevos casos de covid-19 durante el fin de semana, lo que supone una cifra muy inferior con respecto a los 38.273 del fin de semana anterior y una continuación de la buena tendencia de los datos de contagios. De hecho, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 374, frente a 419 el viernes y 470 el lunes pasado.

Sin embargo, en el informe de este lunes se han añadido 512 nuevos fallecimientos, en comparación con los 328 del viernes y 484 del lunes pasado. Esto supone la segunda cifra más alta en un fin de semana en toda la segunda ola, junto con los 512 fallecimientos registrados el lunes 9 de noviembre, hace dos semanas.

Simón ha lamentado que "desgraciadamente" se sigue produciendo un número alto de fallecidos, pero ha observado una ligera tendencia a la baja. "Sabemos que es el único indicador que desciende. Pero ya estamos empezando a observar una estabilización e incluso un ligero descenso en el número de fallecidos", ha explicado en rueda de prensa este lunes.

A nivel general, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad considera que "la pandemia está evolucionando con una tendencia descendente". "Pero no sabemos si se va a estabilizar o va a subir como ha ocurrido en otras ocasiones", ha puntualizado.

Simón ha indicado que la evolución de los contagios es "buena", lo que está teniendo su efecto en la presión asistencial. Por ejemplo, se ha bajado del 30 por ciento de ocupación de pacientes con covid-19 en unidades de cuidados intensivos (UCI).

El experto también ha valorado el "muy alto" esfuerzo diagnóstico de las comunidades autónomas para detectar positivos. "Seguimos estando en 2.200 pruebas semanales, un rango muy alto a nivel europeo, con algunas comunidades incluso en 3.000 y otras, como Asturias, en 4.000. El esfuerzo diagnóstico se mantiene. Pese a que el número de pruebas es muy alto, la positividad sigue estabilizada o bajando, ya que actualmente es del 11,1 por ciento, casi dos puntos menos en los últimos diez días", ha detallado.